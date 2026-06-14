Fútbol
El Benjamín A del Zamora CF se impone y levanta el trofeo en la "Toro Cup"
Los canteranos rojiblancos disfrutaron de una gran jornada
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A. O.
La cantera del Zamora CF está de enhorabuena. Con las competiciones finalizadas, es el momento de los trofeos de verano y este fin de semana una de las sedes fue Toro, que acogió un torneo destinado a las jóvenes promesas del fútbol base con presencia de clubes como el Unión Arroyo, CD Parquesol o CD Victoria CF, entre otros. El equipo benjamín A del Zamora CF demostró su nivel en la "Toro Cup" y pudo hacerse con el título y el trofeo en su categoría, un éxito que celebraron en la entidad del Duero desde donde recordaron que, además del primer equipo, mantienen su firme apuesta por la cantera y los jóvenes valores con los que cuentan en su estructura. Fue, sin duda, un gran fin de semana rojiblanco.
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