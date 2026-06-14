El Ambar Team regresa de la Copa de España de Jiu-Jitsu Brasileño 2026 con tres medallas

El Ambar Team firmó una destacada actuación en la Copa de España de Jiu-Jitsu Brasileño 2026, donde más de 200 competidores de toda España se dieron cita para disputar uno de los torneos más importantes del calendario nacional.

La expedición del club regresó con un excelente balance de tres medallas: una de oro y dos de bronce, confirmando el gran nivel competitivo de sus deportistas.

El resultado más destacado llegó de la mano de Cristian Fieraru Costel, que se proclamó campeón de la categoría Gi Purple Master 2 (-64 kg), conquistando la medalla de oro tras una brillante actuación que le permitió subir a lo más alto del podio.

Por su parte, Jairo Martín Leal realizó una competición sobresaliente al conseguir dos medallas de bronce. La primera llegó en la categoría Gi Blue Master 1 (-76 kg), mientras que la segunda fue obtenida en la modalidad No-Gi Blue Adult (-67,5 kg), demostrando su versatilidad y capacidad para rendir al máximo nivel tanto con kimono como sin él.

Además, ambos competidores participaron en las categorías absolutas de peso abierto. Jairo Martín Leal finalizó en quinta posición en el Absoluto Gi Blue Adult, mientras que Cristian Fieraru Costel logró también una meritoria quinta plaza en el Absoluto Gi Purple Adult, enfrentándose a rivales de mayor peso y experiencia.

Resultados Ambar Team – Copa de España 2026 Cristian Fieraru Costel • Campeón Gi Purple Master 2 (-64 kg) Jairo Martín Leal • Tercer clasificado Gi Blue Master 1 (-76 kg) • Tercer clasificado No-Gi Blue Adult (-67,5 kg) 5º Jairo Martín Leal • Absoluto Gi Blue Adult 5º Cristian Fieraru Costel • Absoluto Gi Purple Adult

Estos resultados consolidan el crecimiento deportivo del Ambar Team y reflejan el excelente trabajo que se viene realizando en el club, que continúa cosechando éxitos en competiciones de ámbito nacional.

Desde la dirección técnica del equipo se mostraron muy satisfechos con el rendimiento de los deportistas, destacando el compromiso, esfuerzo y dedicación demostrados durante toda la preparación y competición.