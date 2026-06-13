Zamora-Sabadell: El Ruta comienza a oler a Plata

El Zamora CF ha dado un paso importante hacia la Segunda División tras lograr un 1-0 en el partido de ida disputado en el Ruta de la Plata ante ocho mil espectadores que deja la eliminatoria ligeramente a favor del equipo rojiblanco pero el partido de vuelta en Sabadell se presenta temible, aunque los catalanes no demostraron en Zamora ser superiores.

No sorprendió Óscar Cano con la alineación que presentó en uno de los partidos más importantes en la historia del Zamora CF. El técnico granadino fue fiel a sus convicciones y reafirmó la confianza que se había ganado un once que está llamado a hacer historia con el club rojiblanco, un equipo con Fermín, Ramos y Márquez a la cabeza que salió al campo respaldado por casi ocho mil zamoranos -el resto eran sabadellenses- y supo mantener la cabeza fría para comenzar de la mejor manera posible con el que será, seguramente el gol más brillante de la temporada. No habían transcurrido ni tres minutos de juego, cuando Losada robó el balón en el círculo central y se fue como un rayo hacia la portería visitante y antes de pisar el área lanzó un disparo que entró por la misma escuadra y que suponía el primer gol de la eliminatoria y a tiempo el delirio de las miles de personas que llenaron totalmente, por primera vez en la competición liguera y play off, el estadio Ruta de la Plata que comenzaba a oler a Plata.

No pareció muy afectado el Sabadello con el tempranero gol y con el chaparrón de gritos que le llegaban desde la aficion zamorana, pero no terminaban de encontrar la forma de hacer daño en el área contraria pese a que el exrojiblanco Joel Prieto ya recordaba al Ruta su gran calidad.

El Zamora se volcó sobre el terreno contrario y en un primer corner, el balón se paseó por el área pequeña sin que nadie lo tocase, y en la acción siguiente, un lanzamiento de banda marca de la casa de Carlos Ramos permitió a Losada rematar de cabeza pero Fijoli atrapó con seguridad.

Mario Losada estaba siendo el gran protagonista porque de nuevo se internó en el área se fue hacia la izquierda y su disparo lo rechazó, esta vez con enorme peligro, el portero visitante. No se cansaba Losada y volvió a recibir desmarcado en el punto de penalti pero remató defectuosamente por suerte pare el Sabadell.

La verdad es que ayer el Ruta de la Plata volvió a pesarle mucho al equipo visitante, como ya le había ocurrido al Villarreal una semana antes. Pero poco a poco, la presión ambiental fue bajando y el Sabadell se apropió del balón, como le gusta, aunque los robos del equipo rojiblanco se sucedían y en cualquier momento podría llegar de nuevo una contra letal.

Y pudo ser letal una acción de Codina por su zurda que culminó con un lanzamiento muy pegado al poste que no entró de milagro cuando ya se cumplía la primera media hora de juego. Poco antes de otro saque de banda en la que Luismi peinó para que Erik, desde muy cerca rematase alto.

El Zamora estaba siendo superior frente a un rival incapaz en ataque y que no mostraba ninguna seguridad en el toque del balón. Esa tenía que ser de nuevo la clave para marcar más goles.

Y el partido se fue al descanso tras una tímida ocasión visitante en la que Joel le puso el balón a Pinto que remató muy mal.

El sabadell siguió queriendo para si el balón frente a un Zamora mucho más sereno y dispuesto a no arriesgar nada para aprovechar las oportunidades que pudieran surgirle. Fermín atrapó sin problemas un centro chut de Astals y el partido cayó en una tónica de suciedad y de continuas interrupciones que no se sabía muy bien a quién beneficiaba.

El calor seguía pesando en ambos bandos y el poder atacante del Sabadell -ha marcado los mismos goles que el Zamora- parecía querer comenzar a manifestarse. Entonces tomó la iniciativa Óscar Cano para sustituir a Sancho por un Mario García que le garantizaba más seguridad atrás y a un agotado Losada por Carbonell que siempre es una garantía saliendo desde el banquillo. También Ferrán Costa movió sus fichas buscando mayor potencia atacante.

Lo cierto es que ambos rivales praecían satisfechos con el resultado y no exponían lo más mínimo. Era cuestión de esperar esa oportunidad que decantase la eliminatoria pero sobre todo, de seguir vivos en el partido de la Nova Creu Alta.

Continuaban las protestas contra el árbitro murciano con el Ruta de la Plata en pie y seguía sin pasar nada, salvo que los catalanes pedían el VAR por un supuesto penalti y Clemente Ortuño no quiso verlo y sacó la falta fuera del área en una decisión solomónica. Y Fermín se lucía en el lanzamiento desviando el balón a córner.

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El árbitro prolongó el partido once minutos en los que dominó el Sabadell pero nada pasó y la resolución de la eliminatoria se producirá el próximo viernes en Sabadell.