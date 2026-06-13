Zamora CF - CE Sabadell: un lleno para la historia

El Ruta de la Plata registrará este sábado (21.00 horas) su primer lleno total en competición liguera y en especial en la fase de ascenso a Segunda División, un "sold out" con motivo de la eliminatoria que el Zamora disputará contra el CE Sabadell en busca de un buen resultado que le permita afrontar con tranquilidad el partido de vuelta que será a la misma hora, el próximo viernes día 19. Es un encuentro que ha logrado movilizar a la afición zamorana tan sólo una semana después de la magnífica entrada contra el Villarreal B que casi llegó el Estadio Municipal. Este sábado sí se ha colgado el cartel de "No hay entradas" después de que se vendiesen en la tarde de ayer las 142 que el club catalán devolvió, con lo que el Sabadell no tendrá demasiado apoyo en el Ruta. El Zamora afronta este encuentro con la moral alta tras la remontada protagonizada contra el Villarreal, superando dos goles en contra del partido de ida, los mismos que tuvo que enjugar el Sabadell en el segundo partido frente al Castilla. Óscar Cano ha renunciado a improvisar en esta fase de ascenso en sus alineaciones, por lo que parece probable que repetirá la que ha utilizado en toda la segunda parte de la temporada con Fermín; Moreno, Luismi Luengo, Erik; Codina, Markel, Mario García, Carlos Ramos; Márquez, Abde y Losada.

El Sabadell ha obtenido permiso de la UD Salamanca para realizar un entrenamiento esta mañana en el estadio Helmántico y posteriormente se desplazará a Zamora para jugar el partido. Por otra parte, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado como de alto riesgo las dos eliminatorias de ascenso a Segunda División que protagonizarán Ponferradina y Celta Fortuna, por un lado, y Sabadell y Zamora, por otro. Además de reforzarse el dispositivo policial, la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos al estadio, recuerda Interior.