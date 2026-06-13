Russell se reivindica con la pole en Barcelona y Alonso saldrá último

George Russell se ha reivindicado con una pole incontestable en Barcelona. El piloto británico aún no ha dicho su última palabra en este Mundial y este domingo (15:00 h) tendrá una oportunidad de oro para recortar diferencias con su compañero Kimi Antonelli, líder del campeonato por 68 respecto al británico.

Russell, que este fin de semana está exhibiendo una gran forma, ha batido a Lewis Hamilton por sólo 64 milésimas y se ha llevado su tercera pole del curso, con un tiempo de 1.14.679. Antonelli sólo ha podido ser tercero y Charles Leclerc se ha autodescartado de la lucha tras sufrir un accidente en Q3.

Carlos Sainz ha logrado pasar a Q2 y partirá decimosexto, mientras Fernando Alonso, después de 42 clasificaciones consecutivas por delante de Lance Stroll, ha perdido la racha y saldrá último.

Q1: Alonso, último

La séptima clasificación de la temporada se ha desarrollado en condiciones extremas, con 50º de temperatura en el asfalto. Y lleno absoluto en las gradas del Circuit a pesar del calor y las bajas expectativas de los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Después de tres sesiones libres en las que George Russell ha sido el principal protagonista, McLaren ha reaparecido en escena con toda su fuerza y el líder Kimi Antonelli ha ido siempre a remolque, sin participar en Libres 1 y molestado por Stroll en su vuelta lanzada del FP3, esta mañana, la batalla por la pole ha comenzado sin un pronóstico claro.

De lo único que parecía haber pocas dudas era de que los dos Aston Martin iban a ser los peores coches en pista. Y el drama ha sido aún peor de lo esperado por los sufridos fans de Fernando Alonso. El bicampeón, que el jueves advirtió que probablemente esté ante su último gran premio de F1 en Barcelona, arrancará último este domingo.

Por primera vez en 42 ocasiones, su compañero Lance Stroll le ha superado en ‘qualy’, por una décima, relegando a Fernando a la cola de la parrilla. Las curvas rápidas del Circuit han revelado con máxima crudeza las carencias del AMR26 y los dos coches de Silverstone han caído eliminados en Q1, cediendo un segundo con Cadillac, recién llegado al Mundial.

Ocon, Albon, Pérez y Bottas tampoco han pasado a segunda ronda, lo que sí ha logrado Carlos Sainz 'in extremis' y con una gran vuelta.

Q2: Sainz, sin ‘armas’

Russell ha marcado la referencia en Q2, aunque con Leclerc y Antonelli a su estela, los tres separados por 67 milésimas, con todo por decidirmej. Mejor, de momento, que Norris, Hamilton, Verstappen y Piastri, que se han situado en poco más de dos décimas.

Carlos Sainz, que ha afrontado esta tanda sin un juego de neumáticos nuevos, no ha tenido ninguna oportunidad y este domingo partirá 16º en carrera. Además del piloto madrileño de Williams, se han quedado fuera Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly y Bearman.

Q3: La pole

La prueba de 'fuego' para los favoritos ha comenzado con máxima intensidad y sin demasiada mejora de las condiciones de pista.

Charles Leclerc se ha autodescartado en su primera tentativa, al estrellarse a gran velocidad en las protecciones de la curva 4 de Montmeló. El accidente ha sido fuerte y ha obligado a desplegar el coche médico, aunque el monegasco ha salido del Ferrari por su propio pie.

La bandera roja ha sido especialmente inoportuna para Norris, que iba a gran ritmo en los dos primeros sectores, mientras que solo Piastri y Verstappen habían completado la vuelta con goma nueva y comandaban la clasificación provisional.

Tras una segunda vuelta de prueba en la que Russell se ha anotado la pole provisional (1.15.145), a todos los aspirantes les quedaba el segundo blando para el intento definitivo.

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Antonelli (1.14.9) ha mejorado a su compañero, pero Russell le ha replicado recortándole 3 décimas. Hamilton lo ha intentado hasta el final y ha terminado intercalado entre los dos Mercedes, que siguen sin ceder una pole este año. Para Russell es la tercera en lo que va de curso.