Pulisic se sale, Del Cerro Grande confunde y esta noche, cuatro partidos de tirón en el Mundial

La noche americana tenía dos protagonistas anunciados: Canadá y Estados Unidos, los otros dos anfitriones y acabó con un nombre propio por encima de todo: Christian Pulisic. Esto es lo que te perdiste mientras dormías (o no):

Canadá pinchó primero (1-1)

El día arrancó en Toronto y no salió como soñaba el anfitrión. Canadá no pasó del 1-1 ante Bosnia. Lukic adelantó a los europeos de cabeza en el minuto 21. Cyle Larin rescató el empate en el 79, el primer gol canadiense en un Mundial en casa.

Pulisic ya es la primera estrella del Mundial (4-1)

Y entonces se encendió Los Ángeles. Estados Unidos arrolló a Paraguay y se fue al descanso 3-0, con un Pulisic intratable detrás de cada gol. Provocó el autogol de Bobadilla en el minuto 7 tras irse de dos rivales. En el 31 asistió a Balogun para el 2-0 con una internada por la izquierda. Y al filo del descanso generó el tercero: doblete de Balogun, que dejó en el suelo a Alderete antes de colgarla en la escuadra. Por el camino, un caño a Cáceres que el paraguayo pagó con patada y amarilla. Le cambiaron en el descanso. El partido acabó 4-1.

Katy Perry sí, Trump no

La gran ausencia tuvo nombre y apellido. Donald Trump no acudió al debut de su selección y rompió la tradición de los mandatarios anfitriones. En el palco quedaron Marco Rubio, el presidente paraguayo Santiago Peña e Infantino. Trump se reserva para la final del 19 de julio en Nueva York. Lo que no faltó fue espectáculo: Katy Perry cerró el show previo en un SoFi Stadium de gala.

Del Cerro Grande confundió desde el VAR

El debut de las nuevas competencias del VAR en el Mundial 2026 ha dejado una de las imágenes más insólitas del torneo durante el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, bajo la dirección del colegiado neerlandés Danny Makkelie y con el español Carlos Del Cerro Grande en la sala de videoarbitraje. Tras un claro piscinazo de Miguel Almirón que el árbitro castigó erróneamente con amarilla para el defensor estadounidense Tim Ream, el VAR intervino acogiéndose al supuesto de "confusión de identidad" contemplado en la nueva reglamentación. Tras revisar la pantalla, Makkelie retiró la amonestación al central norteamericano

Y esta noche, el primer maratón

Lo de hoy ya se pone serio. El sábado llega la primera jornada de cuatro partidos del Mundial, un menú continuo que se estira hasta el amanecer en horario español:

21:00 · Catar-Suiza (Grupo B, San Francisco)

(Grupo B, San Francisco) 00:00 · Brasil-Marruecos (Grupo C, MetLife de Nueva Jersey): el plato fuerte, debut de la 'canarinha' en el estadio de la final

(Grupo C, MetLife de Nueva Jersey): el plato fuerte, debut de la 'canarinha' en el estadio de la final 03:00 · Haití-Escocia (Grupo C, Boston)

(Grupo C, Boston) 06:00 · Australia-Turquía (Grupo D, Vancouver)

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