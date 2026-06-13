Más despedidas en el Recoletas Zamora: el Zamarat dice adiós a Ana Moyano

Nueva despedida en el Recoletas Zamora. En este caso, el CD Zamarat dice adiós a Ana Moyano, jugadora experimentada que llegó con la temporada en marcha y que supo adaptarse la perfección al vestuario hasta la clasificación para el play-off.

Desde el club quisieron agradecer el compromiso de la andaluza y su empuje y sacrificio en cada entrenamiento y partido, unas virtudes que ayudaron al colectivo y que fueron un ejemplo a seguir por las jóvenes.

Tras toda la lista de bajas, se espera, en breve, empezar a conocer las caras delnuevo proyecto naranja en el que seguirá Raúl Pérez.