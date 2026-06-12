Zamora CF y CE Sabadell, dos equipos "con pólvora" frente a frente en un Ruta de la Plata a reventar

Se augura partidazo en el Ruta de la Plata (sábado, 21.00 horas) entre el Zamora CF y el CE Sabadell CF. Al menos así lo indican todos los elementos que rodean a este encuentro de ida de la "finalísima" por ascender a Segunda División que será la despedida del curso en el Municipal rojiblanco donde se colgará el cartel de "aforo completo". La afición ha respondido y el ambientazo está asegurado desde las gradas, pero también sobre el césped y es que, con permiso de Tenerife y Eldense, se verán las caras dos de los mejores equipos de la Primera RFEF que pugnarán por alcanzar el fútbol profesional, un sueño que el Zamora CF tratará de hacer realidad por séptima vez en su historia.

GALERÍA: Colas enormes de los no socios para el partido entre Zamora CF y CE Sabadell CF / Víctor Garrido

Dos equipos con aspectos en común

Zamora CF y CE Sabadell tienen varios aspectos en común, además de que varios de sus componentes comparten vivencias en el club contrario (Óscar Cano en el banquillo del cuadro catalán con Abde sobre el campo y Agustin Coscia, Rodri Escudero y Joel Priego, con pasado rojiblanco). Lo que también es común (y lógico) es que ambos planteles se presentan a este primer duelo con la motivación por las nubes, esa que solo da el hecho de haber firmado una noche histórica ante los suyos. Fue el Sabadell el primero en hacerlo con una remontada ante el Castilla y después el Zamora CF no se quedó atrás, superando la eliminatoria previa ante el Villarreal B con dos goles de Carlos Ramos que rubricaron una noche épica.

Zamora CF - Villarreal B / J. L. Fernández

53 goles en liga y muchos nombres propios

Ahora, los dos quieren más, y pondrán sus mejores armas a servicio colectivo. Una de las claves será marcar y la realidad es que los dos planteles están parejos en ese aspecto: 53 goles anotados en Liga regular, a los que se suman los tres del Sabadell ante el Castilla y los del Zamora CF ante el filial del "submarino amarillo". Por lo que respecta al Sabadell, ha protagonizado varias goleadas durante el curso y su pichichi es un conocido del Zamora, Agustín Coscia que no estará en la ida. Le sigue en el ranking de goleadores Pinto con 9, otro ex como Rodri Escudero que suma ocho para pasar después a Joel Priego con 5 en Liga, aunque dos más en el play-off. Esos serían los futbolistas con mayor potencial anotador en el equipo que dirige Ferrán Costa, pero el ZCF también pondrá a prueba su defensa y es que, aunque a veces cueste abrir la lata, el equipo de la capital del Duero tiene pólvora. Kike Márquez sigue siendo máximo anotador, seguido de tres hombres que acumulan seis dianas como Carbonell, Abde o Losada. No obstante, el peligro rojiblanco no se queda ahí, y el otro día se volvió a demostrar con el doblete de Carlos Ramos que valió una remontada, dos dianas de falta y penalti que pusieron en valor el talismán de este equipo con el balón parado.

Hará falta más que la pizarra

En una eliminatoria, cualquier detalle puede valer su peso en oro; de ahí la relevancia de las jugadas de pizarra del Zamora CF. Saques de banda, faltas y córner son jugadas que habitualmente deciden encuentros igualados. Sin embargo, da la impresión que los rojiblancos necesitarán de todo su potencial ofensivo para tirar abajo la puerta de un Sabadell que se presenta con el segundo mejor récord defensivo de la categoría en temporada regular (solo 27 goles encajados). Y, pese a las buenas cifras ofensivas de los de Cano, el ataque rojiblanco no pasa por su mejor momento más eficiente.

El exrojiblanco Joel Priego celebra un gol con el rival del Zamora CF. / CE SABADELL CF

Sequía de goles fuera del "ABP"

Actualmente, el Zamora CF acumula varios encuentros sin acertar de cara al marco rival más allá del balón parado. De hecho, desde el tanto firmado por Kike Márquez en el último encuentro liguero de los rojiblancos en el Ruta de la Plata frente al CP Cacereño, ninguna jugada trenzada por el conjunto de Óscar Cano ha terminado en gol.

La diana firmada por el gaditano en el minuto 38 de juego del penúltimo choque de liga, tras robo de Mario y asistencia de Moreno al balcón del área, puso inicio a una sequía goleadora fuera del balón parado que se ha prolongado nada menos que 352 minutos (sin contar tiempo añadido). Un dato incómodo, que tiene su principal sustento en la falta de eficacia rojiblanca más que en el estilo de juego o la carencia de oportunidades para llevar el balón a la red.

Solo falta puntería

El Zamora CF no ha parado de generar ocasiones. Tras el gol de Márquez, precedido de varias opciones claras para anotar, Loren y Sancho tuvieron opción para rematar la faena; y frente al Arenas de Getxo, Carbonell tuvo hasta tres situaciones de gol para evitar el 1-0 final.

El duelo con menos oportunidades fue el disputado en Villarreal, pero aun así las hubo y estuvo precedido de un choque en el Ruta de la Plata cargado de ocasiones manifiestas de gol; especialmente, en la recta final de partido, con cabezazos de Moreno o Erik que bien pudieron acabar besando las mallas.

Los datos tampoco engañan

Así pues, las sensaciones ofensivas son positivas pese a la falta de precisión. Además, la media anotadora del Zamora CF a lo largo de la temporada es de 1,37 goles por partido; es decir, un tanto cada 65 minutos y medio de juego. Un dato que también es tranquilizador.

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Los más de 350 minutos de juegos sin anotar con el cuero en movimiento están ahí, pero todo indica que, con el Ruta de la Plata empujando, la puntería rojiblanca más allá del balón parado no está lejos de regresar. Un acierto importante, porque las oportunidades suelen escasear en un play-off y el sueño de la gloria puede estar escondido detrás de cualquier remate.