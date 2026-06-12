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Baloncesto / Liga Challenge

Rula mantiene otra pieza de su staff en el Recoletas Zamora: Nacho Arenas

El club da a conocer quién será su director de cantera

El cuerpo técnico del Recoletas Zamora, con las jugadoras en un tiempo muerto.

El cuerpo técnico del Recoletas Zamora, con las jugadoras en un tiempo muerto. / Alba Prieto

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J. B.

El Recoletas Zamora ha anunciado una nueva renovación para su cuerpo técnico: Nacho Arenas.

Rula, quién ya cerró su continuidad antes del término de la pasada temporada, seguirá contando, pues con el mismo delegado de equipo de cara a la sexta campaña del club naranja en la Liga Challenge.

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Por otra parte, el CD Zamarat ha indicado que Arenas asumirá esta temporada un nuevo cargo, el de coordinador de cantera. Una posición realmente importante que la entidad dirigida por Carlos Baz considera que desarrollará de forma óptima gracias a su "compromiso, cercanía y trabajo constante". Cualidades imprescindibles para el presente y futuro del club.

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