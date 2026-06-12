Óscar Cano, entrenador del Zamora CF antes del duelo ante el CE Sabadell CF: "Saldremos a ganar, como siempre"

El Zamora CF afronta este sábado el primer asalto de la final por el ascenso frente al CE Sabadell con una mezcla de ilusión, responsabilidad y plena consciencia del reto que tiene delante. Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, mostró este viernes la ilusión y la responsabilidad que se respira en el vestuario del Zamora CF de cara al duelo ante el CE Sabadell. Un choque cuyo primer asalto se disputa en un Ruta de la Plata con lleno absoluto y que el equipo afronta "dispuesto a ganar", como hace siempre.

Una situación de privilegio

El técnico granadino indicó ayer que el equipo rojiblanco vive “una situación maravillosa” con la disputa de la final del play-off. "Es una experiencia reservada solo a cuatro clubes de los cuarenta que componen la categoría", aseguraba, indicando que no por ello en el Zamora CF se dan por contentos: "Ahora empieza lo serio". “El equipo ha hecho muchísimo para llegar hasta aquí y ahora toca responder ante una ciudad entera que sueña con ver por primera vez al Zamora CF en el fútbol profesional”, afirmó Cano, en una declaración de intenciones de pelear por esa ilusión hasta las últimas consecuencias.

Recuperación tras una batalla física y emocional

Para ello, el equipo rojiblanco se encuentra ya recuperado del esfuerzo titánico que supuso la remontada ante el Villarreal CF "B". Cano reconoció que ese día para el recuerdo dejó secuelas. “Fue una batalla que exigió muchísimo. Aunque ellos se quedaran con uno menos, tuvimos que remar, sufrir una prórroga y gestionar un estrés enorme desde el minuto en que empatan”, comentó, afirmando que sus jugadores "estaban muertos" durante los primeros días de la semana". Aun así, con el paso de las sesiones "volvieron a sentirse preparados" y, ahora mismo, "la motivación lo tapa todo".

Zamora CF - Villarreal B / J. L. Fernández

De hecho, Cano aseguró que todos los jugadores estarán disponibles salvo lesión de alta gravedad. "He vivido muchos play-offs y finales. Hay jugadores que, aunque estén destrozados, te piden entrar y hacen esfuerzos porque ya tendrán todo el verano para recuperarse. Quieren jugar como sea”. Palabras con las que destacó la profesionalidad del grupo.

Sabadell, un equipo diferente al Villarreal CF "B"

El técnico granadino afirmó que espera una eliminatoria diferente y más compleja, si cabe, ante el Sabadell. Un oponente que "ha sido líder durante gran parte del año en su liga y ha tenido tramos muy largos sin encajar derrotas". Un oponente que, bajo su visión, "te quita tiempo, te aprieta arriba y limita tu circulación". "Es un equipo físico, con hambre y muy emocional”, resumió.

Por ello, insiste en que el Zamora CF deberá hacer “las cosas extraordinariamente bien”, más aún teniendo en cuenta que el Sabadell cuenta con el factor campo en la vuelta. Una realidad que pasa por mantener la concentración durante los 90 minutos que se disputará en el Ruta de la Plata y hacer gala de esa responsabilidad e ilusión de la que habló anteriormente.

“Siempre salimos a ganar; otra cosa es que el rival te obligue a defender”

Preguntado por el planteamiento para este primer partido en casa, Cano afianzó esa declaración de intenciones por cumplir el sueño de la ciudad. El Zamora CF no saldrá a especular: "Siempre se sale a por todas; nunca he planteado un partido para empatar". Una afirmación que sustentó con argumentos sólidos, destacando que la propuesta sobre el verde obedece al mejor medio para lograr ese fin. “El Villarreal B tenía tanta calidad que te obligaba a defender más de lo que querías. No es que tú decidas meterte atrás, es que ellos te llevan ahí”, explicó en alusión a la diferencia entre el encuentro de ida y el de vuelta de la anterior eliminatoria.

Sobre el duelo ante el Sabadell, insiste en que el Zamora CF "será valiente", motivado también por el cambio de paradigma en este cruce. “De los tres posibles, dos les benefician", recordó, apuntando que la escuadra catalana no es un rival más: “Ha sido líder durante gran parte del año, ha tenido tramos sin encajar, te quita tiempo, te aprieta arriba y limita tu circulación. Es un equipo físico, con hambre y muy emocional”.

Por ello, insiste en que el Zamora CF deberá hacer “las cosas extraordinariamente bien”, más aún teniendo en cuenta que el Sabadell cuenta con el factor campo en la vuelta. Aun así, la idea es salir a ganar desde el inicio y, por encima de esa, defender el escudo como en cada encuentro: "Este equipo ha competido siempre, incluso el día de Unionistas que estuvimos ridículos; compite en los días buenos y en los días malos y espero que vuelva a hacerlo mañana".

La falta de gol en jugada: “Queda menos para que llegue”

Por otra parte, Cano no rehuyó la falta de puntería que ha mostrado el Zamora CF en los últimos encuentros, con más de 350 minutos sin conseguir marcar fuera de las jugadas a balón parado. Una racha poco relacionada con la creación de situaciones ofensivas, con el número de oportunidades por partido de los rojiblancos y que cree que será "un buen detalle para motivar" al grupo. "Si llevamos tanto tiempo sin marcar en jugada, significa que queda menos para que vuelva a pasar”, destacó, afirmando que quizá esa dinámica cambie pronto porque "eso es el fútbol".

Renovación hasta 2027: “Me quedo donde quiero y donde me quieren”

Por último, la rueda de prensa también dio lugar a preguntar al técnico por su renovación. Una continuidad sellada esta misma semana y que le permitirá seguir en un lugar que le hace "muy feliz".

El técnico explicó que ha encontrado “una ciudad, una tierra y una gente” con la que se siente plenamente identificado. Destacó el crecimiento del club en los últimos dos años y la estabilidad que ha permitido atraer a jugadores y construir un proyecto sólido: “No es fácil querer y que te quieran en un mundo lleno de cambios. Aquí me siento cómodo y con la posibilidad de hacer cosas importantes”.