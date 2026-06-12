Natación Zamora firma un buen papel en el X Campeonato de Castilla y León de Verano benjamín disputado en Ávila

El CD Natación Zamora prolongó en Ávila su gran temporada con una muy sólida actuación en el X Campeonato de Castilla y León Benjamín de Verano, una de las citas más importantes del calendario base de la natación regional.

El campeonato autonómico reunió a un total de 147 nadadores procedentes de 17 clubes de toda la comunidad autónoma, ofreciendo un alto nivel. Pero, a pesar de la exigencia, la delegación zamorana compuesta por seis deportistas (tres masculinos y tres femeninos) ofreció un muy buen rendimiento. Y si bien la desventaja en el número de participantes (que impedía participar en pruebas de relevos masculinos y femeninos), el CD Natación Zamora terminó en una meritoria undécima posición en la general por equipos.

Gran papel en el relevo mixto y la delegación femenina

La fuerza del bloque se hizo notar especialmente en la prueba de relevos 4x50 metros estilos mixto, donde Natación Zamora firmó una fantástica octava posición con un tiempo de 3:01.95 con los nadadores Iago Fernández, Adriana Eleno, Mía Refoyo y Uriel Molinero.

Los nadadores y nadadoras zamoranas posan para las cámaras. / Cedida

A nivel individual, el equipo femenino rozó el sobresaliente, destacando el papel de Mía Refoyo, quien se proclamó doble subcampeona de Castilla y León al lograr la segunda posición tanto en los 100 metros libre (1:17.46) como en los 100 metros mariposa (1:32.86), sumando además un tercer puesto en los 100 metros braza (1:45.03). Sus compañeras Adriana Eleno y Ruth Gómez completaron una actuación soberbia, manteniéndose de forma constante en el Top 10 regional en casi todas sus pruebas.

Una delegación masculina con garra

Por su parte, el bloque masculino de Natación Zamora peleó con garra en una categoría enormemente disputada. Manuel García logró un gran décimo puesto en los 100 metros braza, misma posición que firmó Iago Fernández en los 100 metros espalda, liderando ambos la presencia masculina en las posiciones de honor. Uriel Molinero también cuajó una sólida actuación, destacando su decimosexto puesto en la exigente prueba de los 200 metros libre.