Natación
Natación Zamora firma un buen papel en el X Campeonato de Castilla y León de Verano benjamín disputado en Ávila
Mía Refoyo fue la más destacada con un doble subcampeonato regional
J. B.
El CD Natación Zamora prolongó en Ávila su gran temporada con una muy sólida actuación en el X Campeonato de Castilla y León Benjamín de Verano, una de las citas más importantes del calendario base de la natación regional.
El campeonato autonómico reunió a un total de 147 nadadores procedentes de 17 clubes de toda la comunidad autónoma, ofreciendo un alto nivel. Pero, a pesar de la exigencia, la delegación zamorana compuesta por seis deportistas (tres masculinos y tres femeninos) ofreció un muy buen rendimiento. Y si bien la desventaja en el número de participantes (que impedía participar en pruebas de relevos masculinos y femeninos), el CD Natación Zamora terminó en una meritoria undécima posición en la general por equipos.
Gran papel en el relevo mixto y la delegación femenina
La fuerza del bloque se hizo notar especialmente en la prueba de relevos 4x50 metros estilos mixto, donde Natación Zamora firmó una fantástica octava posición con un tiempo de 3:01.95 con los nadadores Iago Fernández, Adriana Eleno, Mía Refoyo y Uriel Molinero.
A nivel individual, el equipo femenino rozó el sobresaliente, destacando el papel de Mía Refoyo, quien se proclamó doble subcampeona de Castilla y León al lograr la segunda posición tanto en los 100 metros libre (1:17.46) como en los 100 metros mariposa (1:32.86), sumando además un tercer puesto en los 100 metros braza (1:45.03). Sus compañeras Adriana Eleno y Ruth Gómez completaron una actuación soberbia, manteniéndose de forma constante en el Top 10 regional en casi todas sus pruebas.
Una delegación masculina con garra
Por su parte, el bloque masculino de Natación Zamora peleó con garra en una categoría enormemente disputada. Manuel García logró un gran décimo puesto en los 100 metros braza, misma posición que firmó Iago Fernández en los 100 metros espalda, liderando ambos la presencia masculina en las posiciones de honor. Uriel Molinero también cuajó una sólida actuación, destacando su decimosexto puesto en la exigente prueba de los 200 metros libre.
- El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- El 'mejor café de España' en peligro: el legendario Bar Rosi de Benavente se enfrenta al cierre ante la jubilación de su camarero y propietario
- La nostalgia de las 'Galerías 3 Cruces' de Zamora: un solo comercio resiste tras 55 años luchando por mantener viva la esencia del trato personal
- Un programa definitivo de fiestas de San Pedro de Zamora repleto de actividad de calle: más de 150 propuestas y cerca de 90 son conciertos
- El alma del Z! Live en abierto y en los lugares más especiales de la ciudad: programa completo de los conciertos acústicos
- Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores
- Comienza la cuenta atrás para el XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba: ¿dónde se celebra?