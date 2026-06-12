Luismi Luengo, jugador del Zamora CF: "Pudimos entonces y podemos ahora"

El Zamora CF afronta el inicio de la final por el ascenso con la mezcla perfecta de ilusión, hambre y responsabilidad. Así lo expresa Luismi Luengo, que reconoce que la semana previa se vive “con ganas, ilusión y hambre”. Aun así, recuerda que la eliminatoria será larga: 180 minutos ante “un rival muy bueno”.

El impulso de la afición: “Cuando el equipo la necesita, está de verdad”

Luismi no se sorprende por la respuesta de la afición, que volvió a llenar el Ruta de la Plata en el encuentro de vuelta ante el Villarreal B y que ha agotado entradas para la ida de la final del play-off. "Lo sabía ya. He vivido noches aquí como las de Sant Andreu, Sanse o Villarreal en Copa. Cuando el equipo los necesita, la afición y la gente están de verdad”, comentó el futbolista, asegurando que dentro del vestuario ese apoyo se ha disfrutado a lo largo de los últimos días: “Ha sido increíble. Estamos supercontentos con la respuesta”.

Recuperación tras 180 minutos de máxima tensión

El central admite que los días posteriores al partido ante el Villarreal B fueron duros físicamente. “Hasta el miércoles estaba muerto”, confiesa. No solo por los 120 minutos sobre el césped, sino por la tensión previa y la carga emocional del encuentro. “Salí con sangre en los ojos”, recuerda. A partir del miércoles, el equipo ya estaba centrado en Sabadell y en preparar la final “con ganas”.

Zamora CF - Villarreal B / J. L. Fernández

Qué se entrena cuando ya está todo hecho

De cara a la final, Luismi reconoce que a estas alturas “lo que está hecho, está hecho de forma condicional" y que "no se entrena mucho a nivel físico porque, después de 11 meses, la fórmula ya la tienes. "La semana se centra en estudiar al rival. Analizas dónde son buenos, dónde fallan un poco —aunque apenas fallan— y preparas lo que vas a hacer en el partido”, explicaba.

La clave: repetir la salida del día del Villarreal B

Para Luismi, la eliminatoria se decidirá en la actitud y la intensidad. “La clave es salir como salimos aquí en la vuelta. Si estamos a ese nivel durante 180 minutos, no aguantan ni física ni mentalmente”. El defensor tiene claro que el Sabadell "parte con una ligera ventaja" porque les vale el empate en esta eliminatoria, pero recuerda que ya vivió una situación idéntica hace dos años y el Zamora logró superar la eliminatoria. “Pudimos entonces y podemos ahora”, subrayó.

Un rival muy distinto al Villarreal B

Luengo cree que la final será completamente diferente a la semifinal. “El Villarreal B son chavales que corren mucho, muy buenos, y que seguramente veremos en Primera dentro de poco; Sabadell, en cambio, es un equipo más hecho, más maduro y con un equilibrio constante”, comentó al respecto, indicando: “Han estado primeros más de 30 jornadas. Algo tienen que tener bueno”.

Características que espera que el Zamora CF pueda minimizar con la ayuda de un Ruta de la Plata que está completamente lleno.