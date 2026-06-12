Javier Pedruelo y Alberto Macías, reyes del K-2 500 metros máster en Portugal

Javier Pedruelo y Alberto Macías se coronaron como reyes continentales del K-2 500 metros máster al conquistar la medalla de oro de dicha modalidad en la categoría para palistas de entre 35 y 39 años de edad dentro del Campeonato de Europa de Piragüismo Máster Sprint que se está celebrando en Montemor o Velho (Portugal).

Un oro ante los mejores

La dupla de Amigos del Remo estuvo imparable en el medio kilómetro y subió a lo más alto del podio gracias a un tiempo de 1:42.472. Una marca con la que con la que la embarcación zamorana superó al barco alemán de Fassnacht y Schneider, plata a 1.155 segundos de Pedruelo y Macías; y a los portugueses Neves y Morais, que cedieron más de dos segundos y medio.

Este éxito fue el más notorio en el inicio de campeonato para Amigos del Remo, pero no el único, ya que el trío de representantes zamoranos en la cita continental cuajó excelentes resultados.

Plata para Pedruelo en el K-1

Sin ir más lejos, el propio Javier Pedruelo volvió a subió también al cajón de manera individual en la categoría 35-39. El palista de Amigos del Remo se alzó subcampeón del K-1 500 metros gracias a un tiempo de 1:43.572, logrando así una medalla de plata que bien pudo ser dorada, pues el ganador de la regata fue el portugués Rodolfo Neves gracias a menos de dos décimas de diferencia (1:43.452). Tiempos lejanos para un Alberto Macías presente en la final y que tuvo que conformarse en la misma con el séptimo puesto (1:48.592).

Luis Pérez también sube al cajón

La otra gran apuesta del Amigos del Remo en Montemor o Velho es Luis Pérez, palista que participa en la categoría para deportistas de 50 a 54 años de edad. Una baza que tampoco falló a la hora de buscar metal.

Pérez arrancó el campeonato con fuerza, consiguiendo meterse en la final del K-1 500 metros gracias a un tiempo de 1:52.748. Sin embargo, al día siguiente, no pudo rematar la faena en la gran final, rozando el podio con un tiempo de 1:52.979 que le otorgó la cuarta posición.

Eso sí, Pérez ya cuenta con un metal al cuello, el cosechado en la modalidad K-2 500 metros gracias a su compañero, el murciano Carlos Cano, con el que se hizo acreedor de la medalla de plata en aguas lusas. Un subcampeonato rubricado gracias a un registro de 1:423.698 que solo consiguieron batir los grandes favoritos a la victoria, los alemanes Gieres y Reuter, parando el crono en 1:41.948.