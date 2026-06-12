Javier Páez Ramírez, presidente rojiblanco: "Estoy feliz, Zamora es 100% futbolera y ama este gran deporte"

La magnífica respuesta de la afición no ha pasado inadvertida para nadie y mucho menos para el presidente del Zamora CF. Javier Páez Ramírez explicó que está deseando que llegue el sábado, el día de partido, para volver a disfrutar de "ese ambiente de fútbol en estado puro". En palabras del empresario sevillano, lo vivido el domingo en el Ruta de la Plata, cuando se remontó ante el Villarreal B, fue "una verdadera locura" y puso en valor "cómo respondió la afición y como íbamos todos en la misma sintonía. Fue un espectáculo como apretaban al contrario y animaban a los nuestros", añadió Páez que se mostró feliz de haber podido comprobar que "Zamora es 100% futbolera y ama este gran deporte" llamado fútbol.

Sobre Óscar Cano, y la reciente renovación confirmada, el máximo responsable rojiblanco recordó que es "el capitán de este gran transatlántico. Un entrenador que no configuró esta plantilla y que ha conseguido con creces el objetivo. Ha sabido sacar el máximo partido a nuestros jugadores y nos está haciendo soñar… es algo precioso. Todavía queda mucha historia por escribir y estoy contento de que siga con nosotros en este gran club y esta gran ciudad", concluyó.