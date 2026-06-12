Fútbol
Daniel Peralta, una renovación más para el CD Villaralbo
El jugador se convierte en el cuarto futbolista confirmado para el próximo curso
El CD Villaralbo no para. Ha puesto la directa en sus anuncios de cara a la próxima temporada y este viernes, a primera hora de la mañana, anunciaba una nueva renovación de cara a la temporada 2026-2027. Una continuidad importante que no podía esperar ni al desayuno, la de Daniel Peralta.
El extremo azulón ha sido en los últimos años una pieza imprescindible del equipo villaralbino y siempre se ha hecho un hueco en los planes de los diversos técnicos que han ocupado el banquillo de "Los Barreros". Su calidad, unida al "compromiso, trabajo diario y carácter" que destacan desde el club, le ha convertido por méritos propios en una de las figuras del CD Villaralbo.
Precisamente, estas cualidades son argumentos que invitaban a pensar en una oferta de renovación por parte del club. Un ofrecimiento temprano, sin esperar a que hubiera ofertas de por medio para un Peralta que, además, conoce bien el club y cuya implicación está llamada a ser también de peso para el nuevo proyecto bajo la tutela de Pablo Cortés.
Jugador y club han llegado a un acuerdo para continuar su relación un año más; un entendimiento que satisface enormemente al CD Villaralbo: "celebramos poder seguir contando con él y le deseamos muchos éxitos en esta nueva temporada defendiendo nuestros colores".
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