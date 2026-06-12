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Daniel Peralta, una renovación más para el CD Villaralbo

El jugador se convierte en el cuarto futbolista confirmado para el próximo curso

Peralta pugna un balón en Los Barreros. | J. L. F.

Peralta pugna un balón en Los Barreros. | J. L. F.

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Carlos Toyos

El CD Villaralbo no para. Ha puesto la directa en sus anuncios de cara a la próxima temporada y este viernes, a primera hora de la mañana, anunciaba una nueva renovación de cara a la temporada 2026-2027. Una continuidad importante que no podía esperar ni al desayuno, la de Daniel Peralta.

El extremo azulón ha sido en los últimos años una pieza imprescindible del equipo villaralbino y siempre se ha hecho un hueco en los planes de los diversos técnicos que han ocupado el banquillo de "Los Barreros". Su calidad, unida al "compromiso, trabajo diario y carácter" que destacan desde el club, le ha convertido por méritos propios en una de las figuras del CD Villaralbo.

Precisamente, estas cualidades son argumentos que invitaban a pensar en una oferta de renovación por parte del club. Un ofrecimiento temprano, sin esperar a que hubiera ofertas de por medio para un Peralta que, además, conoce bien el club y cuya implicación está llamada a ser también de peso para el nuevo proyecto bajo la tutela de Pablo Cortés.

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Jugador y club han llegado a un acuerdo para continuar su relación un año más; un entendimiento que satisface enormemente al CD Villaralbo: "celebramos poder seguir contando con él y le deseamos muchos éxitos en esta nueva temporada defendiendo nuestros colores".

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