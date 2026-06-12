Los clubes de pádel de Zamora encaran una prometedora recta final

El equipo femenino Caja Rural de Zamora – Morales Activa tomó parte en el Máster Internacional de las Series Nacionales de Pádel, celebrado en Sevilla, una de las citas más importantes del calendario, en la que se dieron cita equipos procedentes de España, Italia, Suecia, Portugal y México.

La presencia del conjunto zamorano en este evento supone el premio a una brillante temporada. Las jugadoras lograron proclamarse campeonas de Castilla y León de su categoría, la 500, consiguiendo además el ascenso a la categoría 1000 para la próxima temporada. Un logro que les permitió ganarse el derecho a disputar este Máster Internacional reservado a algunos de los mejores equipos del circuito.

La competición arrancó con un exigente enfrentamiento ante el equipo madrileño que acabaría proclamándose subcampeón del torneo. A pesar de la igualdad mostrada en varios encuentros, las zamoranas no pudieron sumar los puntos necesarios para decantar la eliminatoria a su favor.

Posteriormente, el Caja Rural de Zamora – Morales Activa se enfrentó al conjunto italiano, firmando una destacada actuación que concluyó con un empate a 6. Sin embargo, este resultado no fue suficiente para acceder a las semifinales, poniendo fin a la participación del equipo en el campeonato. Más allá de los resultados, el balance de la temporada es extraordinariamente positivo para el equipo femenino de Morales Activa. El título en categoría 500, el ascenso a categoría 1000 y la clasificación para el Máster Internacional tras vencer en el Interseries a Cántabras y asturianas, confirman el crecimiento de un proyecto deportivo que continúa situando al pádel zamorano entre los referentes nacionales.

Pádel Duero Caja Rural Zamora / Cedida

Momento clave para el Pádel Duero

El equipo femenino de Primera Categoría, el Caja Rural Zamora afrontó la eliminatoria de acceso a la Final Four, con el objetivo de volver a situarse entre los cuatro mejores equipos de Castilla y León. Tras completar una gran fase regular y finalizar en la segunda posición de su grupo, las zamoranas recibían en las instalaciones de Zamora Pádel Indoor al Club de Tenis Ponferrada, tercer clasificado de su grupo. El encuentro se presentaba muy exigente, ya que el conjunto berciano es uno de los referentes de la competición en las últimas temporadas. Sin embargo, las jugadoras zamoranas saltaron a la pista muy concentradas y decididas a alcanzar un objetivo cada vez más complicado en una liga que aumenta su nivel año tras año.

La eliminatoria comenzó de forma favorable para el conjunto local, que logró imponerse en el primer partido. El segundo punto cayó del lado del equipo ponferradino, dejando toda la emoción para el tercer y definitivo encuentro. El duelo no defraudó y mantuvo la igualdad hasta el final. Tras un intenso partido, las zamoranas se llevaron la victoria por 3-6, 6-3 y 6-4, certificando así el triunfo en la eliminatoria por 2-1. La próxima cita será los días 20 y 21 de junio en las instalaciones de Saque Pádel, en Palencia, donde se disputará la Final Four que reunirá a los mejores equipos de Castilla y León en las diferentes categorías. Con esta clasificación, Pádel Duero Caja Rural Zamora vuelve a demostrar su regularidad competitiva y no falla a una de las grandes citas del pádel autonómico.

Jugadores Albatros Ciudad de Zamora / Cedida

Golpe en la mesa del Albatros

El Ciudad de Zamora dio un paso de gigante en su objetivo de ascender al imponerse por 1-2 al CD Boecillo-Arenizate en una emocionante eliminatoria directa disputada en Valladolid que mantuvo la incertidumbre hasta el último punto. Los tres encuentros estuvieron marcados por la igualdad, la intensidad y la tensión propia de una cita decisiva. Desde el inicio quedó claro que ningún punto iba a regalarse y que el desenlace se decidiría por pequeños detalles.

La primera alegría para los zamoranos llegó de la mano de Andrés y Marcelo, que firmaron una sólida actuación para adelantar a su equipo en la eliminatoria. Con un juego muy consistente, lograron imponer su ritmo y sumar un punto que acercaba al Albatros a la siguiente ronda.

La reacción local no tardó en llegar. Armando y Dani estuvieron muy cerca de certificar la clasificación, pero acabaron cediendo en un duelo tremendamente disputado que devolvió la igualdad al marcador y dejó toda la presión para el encuentro definitivo.

Con el empate a un punto, la eliminatoria quedó en manos de las parejas número uno de ambos clubes. Miguel y Chus protagonizaron junto a sus rivales un auténtico partidazo de más de dos horas de duración, con alternativas constantes y máxima emoción. Finalmente, los zamoranos supieron mantener la calma en los momentos decisivos para adjudicarse el tercer set y dar a su equipo el punto de la victoria.

Gracias a este triunfo, el DPP Albatros Ciudad de Zamora consigue el billete para la fase final por el ascenso a Segunda Categoría de Castilla y León, que se disputará dentro de dos semanas en Palencia, donde el conjunto zamorano intentará culminar una temporada sobresaliente.