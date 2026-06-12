Abierta la inscripción para el Campus Zamora Promesas

La duodécima edición del campus de fútbol Zamora Promesas volverá a desarrollarse durante cuatro semanas del mes de julio y ya se encuentra abierto el plazo de inscripción, según anunciaron este viernes en rueda de prensa los organizadores. Samuel Merino y Luis Santamaría explicaron en el acto celebrado en Caja Rural que esta actividad veraniega está dirigida a niños y niñas de 4 a 15 años y se desarrollará en cuatro turnos entre los que podrán elegir los participantes del 6 al 10 de julio, del 13 al 17, del 20 al 24 y del 27 al 31 de julio, con descuentos para los que opten por varias semanas.

Luis Santamaría recordó que esta será la primera edición en la que no figure al frente de la organización Ángel García, que falleció recientemente: “Ha sido un año muy duro porque el alma mater, el pilar fundamental de este campus de fútbol, ya no está con nosotros. Ángel García era una persona muy vinculada al fútbol zamorano, en especial a la cantera y a la base durante muchos años, que creó, fundó y mantuvo no sólo el campus, sino también la escuela de fútbol de Zamora”. “Tenemos que continuar con esta iniciativa que él inició ya hace trece años y en esta nueva edición, seguirá estando presente en el día a día con todos los niños que acudan al campus”, explicó el entrenador zamorano.

Santamaría mostró su agradecimiento a los patrocinadores y en especial a Caja Rural, y subrayó su importancia para que el curso cuente con otras actividades como piscina, hinchables, charlas y visitas de otros deportistas, etc. El horario diario será de 10.00 a 14.00 horas aunque habrá una hora más, a las 9.00 horas para madrugadores. Y este año, por las obras que el Ayuntamiento está desarrollando en los campos de Valorio, el escenario elegido será el campo anexo del Ruta de la Plata.

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Samuel Merino, otro de los técnicos del campus, informó que pese a que habrá otras actividades, el eje principal será el de formación futbolística, combinada con juegos y partidillos entre los participantes. Se pretende además que los participantes se relacionen con compañeros de diferentes edades. Habrá descuentos para clientes de Caja Rural, hermanos, clubes colaboradores y escuelas de fútbol. Para más información: zamorapromesascf@hotmail.com y en los teléfonos 616714219, 669421135, 627966213.