El Zamora CF pone a la venta esta tarde las entradas sobrantes del partido ante el Sabadell

Recta final de la venta de entradas para el encuentro de play-off entre el Zamora CF y el Sabadell (sábado, 21.00 horas).

El club rojiblanco pondrá a disposición de todos los aficionados las localidades que hayan dejado disponibles los socios de la entidad, que han podido adquirir su pase desde el lunes y hasta hoy a las 14.00 horas.

Una vez cerrado el plazo de los socios, se certificará lo que queda libre y a las cinco de la tarde de hoy comenzará la venta de todo lo que quede. Lo que sí dejaron claro es que será únicamente en la tienda del club, junto a la Plaza de Castilla y León en Zamora capital, y habrá un número limitado de entradas a poder comprar por cada persona.