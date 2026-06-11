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Fútbol / Play-off a Segunda División

El Zamora CF pone a la venta esta tarde las entradas sobrantes del partido ante el Sabadell

Solo se pondrá adquirir en la tienda del club a partir de las 17.00 horas

Los aficionados del Zamora CF hace cola para adquirir sus entradas ante el Sabadell

Los aficionados del Zamora CF hace cola para adquirir sus entradas ante el Sabadell / Víctor Garrido

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P. F.

Recta final de la venta de entradas para el encuentro de play-off entre el Zamora CF y el Sabadell (sábado, 21.00 horas).

El club rojiblanco pondrá a disposición de todos los aficionados las localidades que hayan dejado disponibles los socios de la entidad, que han podido adquirir su pase desde el lunes y hasta hoy a las 14.00 horas.

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Una vez cerrado el plazo de los socios, se certificará lo que queda libre y a las cinco de la tarde de hoy comenzará la venta de todo lo que quede. Lo que sí dejaron claro es que será únicamente en la tienda del club, junto a la Plaza de Castilla y León en Zamora capital, y habrá un número limitado de entradas a poder comprar por cada persona.

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