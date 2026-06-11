Las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 llegan con once citas deportivas

Las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 están a la vuelta de la esquina y su programa de actividades ha sido presentado este jueves en el Ayuntamiento de Zamora. Un calendario de actividades que no se ha olvidado de su cita con el deporte.

Dentro de la programación oficial para los festejos de Zamora a finales del presente mes se recogen once actividades deportivas. Un ramillete de torneos, trofeos y competiciones con sabor a clásico, ya que las disciplinas de todos ellos son habituales en las celebraciones de la capital.

Tenis y pelota, los más veteranos

Como ya es tradicional, el tenis y la pelota encabezan el cartel como veteranos dentro de la programación prevista. El frontón de San Atilano acogerá del 27 al 29 de junio la 53ª edición del Trofeo de Pelota Ferias y Fiestas de San Pedro, mientras que las pistas de la Ciudad Deportiva serán escenario una vez más del Trofeo "Ciudad de Zamora" que alcanzará su 55º capítulo.

El piragüismo y el tiro no fallan a la cita

Por su puesto, no podía faltar la cita con el piragüismo y el imprescindible Descenso Ibérico del Río Duero, cuya 48ª edición se ha fijado para el 20 de junio; o el Trofeo San Pedro de Pistola Fuego Central que vivirá sus particulares "bodas de oro" entre el 27 y 28 de junio.

GALERÍA | El Descenso Ibérico de piragüismo invade el Duero en Zamora / A. P.

"Los clásicos" se mantienen: billar romano, pesca y cross

Además, se mantienen en cartel Torneo de Billar Romano (del 16 al 26 de junio) en el Bar San Isidro; el Concurso de Pesca Internacional San Pedro (a la orilla del río); el Abierto de Petanca San Pedro en Los Pelambres (27 de junio) con su 33ª edición; o el "clásico" Cross del Ajo, que cumplirá 43 años el próximo 29 de junio.

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Ajedrez, waterpolo y foso olímpico completan la apuesta

La oferta deportiva de las Ferias y Fiestas de San Pedro la completan modalidades más recientes dentro de la programación, pero que se han hecho un hueco importante. Regresan así el Torneo de Ajedrez San Pedro, el Trofeo San Pedro de Foso Olímpico o el Torneo Infantil de Waterpolo de San Pedro, que realzarán una programación sólida en muchas áreas para los festejos de este 2026.