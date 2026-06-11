Davinia Ángel, una nueva baja en el Recoletas Zamora

El CD Zamarat ha anunciado este jueves una nueva baja de cara a la próxima temporada: Davinia Ángel. La jugadora catalana cierra su periplo en la capital del Duero tras varios años defendiendo la camiseta naranja.

El club ha indicado que la salida de Ángel supone la despedida de "una de esas personas que dejan huella" y recalcó el compañerismo e importancia tanto dentro como fuera de la pista para el Recoletas Zamora. Un conjunto al que llegó procedente de Leganés y en el que ha disputado dos temporadas completas.

"Ha sido un orgullo compartir este camino contigo y verte crecer defendiendo nuestros colores", afirmaba el comunicado de la entidad naranja sobre la salida de Ángel, que se une a las marchas de Filor, Tainta o Marta Fernández. Un capítulo de salidas que ha engrosado la jugadora natural de Terrasa buscando una nueva etapa.

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Como es lógico, el club deseó suerte en su futuro inmediato a Davinia Ángel, esperando que alcance las "metas muy altas" con las que cuenta la ya exnaranja.