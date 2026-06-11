David Vizcaíno, director deportivo del Zamora CF, satisfecho con la renovación de Óscar Cano: "Vemos el fútbol de la misma manera"

David Vizcaíno, director deportivo del Zamora CF, mostró su satisfacción, compartida por la Propiedad del club, por la renovación de Óscar Cano al frente del banquillo. El almeriense admitió que fue “fácil llegar a un acuerdo porque la predisposición que tenía él era la de quedarse en cualquiera de las dos categorías a las que ahora optamos, que son la Primera RFEF y la Segunda División A”, a la vez que también comentó que desde la entidad rojiblanca había también ganas de llegar a ese acuerdo alcanzado.

Asimismo, Vizcaíno indicó que “el trato con él es magnífico”. “Somos dos personas que vemos el fútbol de la misma manera, que nos compaginamos muy bien y, por lo tanto, esa felicidad también es mía. Esperemos que esté muchos años con nosotros, no solamente este de renovación porque eso será síntoma de que el Zamora está creciendo”.

Con todo, el responsable, recordó que “ahora estamos todos concentrados en el sueño que tenemos entre manos, que sería que por primera vez en la historia Zamora pudiera competir en Segunda División”.