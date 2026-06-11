David Kristensen continúa: el danés renueva con el Caja Rural CB Zamora para próxima temporada

Tras la renovación de Jacob Round, el Caja Rural CB Zamora anunció la continuidad de David Kristensen una temporada más. El ala-pívot danés, que llegó al club el pasado curso, seguirá en la plantilla tras una primera temporada de crecimiento, en la que ha superado, con creces las expectativas puestas en él.

Kristensen aterrizó en Zamora inicialmente para participar en la dinámica de pretemporada. Con el paso de las semanas, su trabajo le permitió integrarse de forma definitiva en el equipo y, en el tramo final del curso, ganarse más minutos sobre la pista hasta llegar a ser importante en el juego colectivo.

En números, en su primera temporada a las órdenes de Saulo Hernández, Kristensen disputó 32 partidos, una cifra que refleja su integración progresiva en la rotación a lo largo del curso. El ala-pívot promedió 11:34 minutos por encuentro, un tiempo de juego que fue ganando peso en el tramo final de temporada.

En ese tiempo en pista firmó 2,0 puntos y 1,8 rebotes de media, con un destacado 60,5 % en tiros de dos, un porcentaje que habla de su acierto y de la selección de tiro cerca del aro. Unos registros que, con la progresión mostrada, invitan al optimismo de cara a su segundo año vistiendo la camiseta zamorana.

Pese a su juventud, Kristensen cuenta ya con un recorrido notable con las categorías inferiores de Dinamarca. Ha sido internacional en U16 (División A) y U18 (División B), y ha dado el salto a la selección absoluta, con la que ha participado en las preclasificaciones del EuroBasket 2025 y del Mundial 2027. Ahora está confirmado por la segunda renovación de un equipo que quiere seguir creciendo, tanto en resultados como en masa social.