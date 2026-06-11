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Fútbol / Play-off a Segunda División

Todo completo: no hay billetes en el Ruta de la Plata para el Zamora CF - Sabadell

El Zamora CF vende todas las localidades disponibles para el encuentro de este sábado ante el Sabadell y el Ruta de la Plata presentará un aspecto inmejorable con una afición volcada

Colas de aficionados en las inmediaciones de la tienda del Zamora CF

Colas de aficionados en las inmediaciones de la tienda del Zamora CF / V. G.

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Paz Fernández / Carlos Toyos

Zamora

Primer objetivo cumplido: el Ruta de la Plata colgará el cartel de "aforo completo" este sábado (21.00 horas) en el partido de ida de la gran final por el ascenso. La afición rojiblanca ha respondido tal y como se esperaba, y tras unos primeros días de venta reservada a los socios, este jueves a primera hora de la tarde se pusieron a disposición del resto de aficionados 900 localidades. Las largas colas no se hicieron esperar en las inmediaciones de la tienda del club y en menos de tres horas desde la entidad anunciaron el "sold out". Se espera, por tanto, una imagen y ambiente inmejorable en el Municipal que será, sin duda, el mejor talismán para que el equipo de la capital del Duero en este primer reto frente al Sabadell.

VÍDEO | Largas colas en la puerta de la tienda del Zamora CF para el partido entre Zamora CF y CE Sabadell CF

VÍDEO | Largas colas en la puerta de la tienda del Zamora CF para el partido entre Zamora CF y CE Sabadell CF

Víctor Garrido

El Nova Creo Alta también estará "a reventar" en la vuelta

Por otra parte, el lleno parece también prácticamente garantizado para el encuentro de vuelta en el Nova Creu Alta. Según indicó el CE Sabadell CF a través de sus redes sociales, antes de terminar la jornada del jueves sus socios ya habían retirado 7.000 de los 12.000 asientos de capacidad con los que cuenta la instalación.

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"Es increíble ver cómo está respondiendo la ciudad en cada partido y como lo está haciendo ahora. Esto es lo más grande que hay para cualquier futbolista", comentó el blanquiazul Juan Carlos. Una sensación que, a buen seguro, tendrá también cada jugador de un Zamora CF que tiene el respaldo de toda la capital del Duero.

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