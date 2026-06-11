Fútbol / Tercera RFEF
El CD Villaralbo sigue con las renovaciones: Diego Cepeda se queda
El central seguirá aportando equilibrio y seguridad al equipo
P. F.
El CD Villaralbo ya está inmerso en la configuraicón de su plantilla. El club y Diego Cepeda han acordado la renovación del defensa central para la próxima temporada, por lo que el jugador continuará formando parte de la plantilla azul una campaña más.
La continuidad de Diego supone una importante noticia para el club, que seguirá contando con un futbolista que conoce perfectamente la entidad y que se ha convertido en una pieza habitual dentro del equipo durante las últimas temporadas.
Su experiencia, trabajo y compromiso han sido claves en el crecimiento del proyecto deportivo, aportando equilibrio y seguridad a la línea defensiva.
Con esta renovación, el CD Villaralbo mantiene la base de una plantilla que continuará trabajando con la misma ambición e ilusión de cara al nuevo curso.
Desde el club agradecen a Cepeda la confianza depositada en este proyecto y le desean muchos éxitos en esta nueva temporada defendiendo sus colores.
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