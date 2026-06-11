Fútbol / Tercera RFEF
El CD Villaralbo refuerza su delantera con Romario García
Es un jugador colombiano de 25 años con una gran capacidad ofensiva
P. F.
Horas después de anunciar la renovación de Cepeda, el Villaralbo ha cerrado la incorporación del delantero colombiano Romario García, futbolista de 25 años que llega para reforzar la parcela ofensiva del conjunto azulón de cara a la próxima temporada.
Romario inició su formación en las categorías inferiores del Boyacá Chicó FC, una de las entidades de referencia del fútbol colombiano, donde logró debutar en la Primera División. Posteriormente continuó su crecimiento deportivo en la academia de Atlanta United FC, en Estados Unidos, antes de dar el salto al fútbol profesional nicaragüense con Sport Sébaco, club de la máxima categoría del país centroamericano.
Su trayectoria en España comenzó en la temporada 2022-23, defendiendo los colores de la UD Carrión. Más tarde militó en el C.D.E.F.B. Valdepeñas, CD Quintanar, La Roda CF y Cuevas FC, acumulando una importante experiencia en el fútbol nacional.
Durante sus cuatro temporadas en España, Romario García ha destacado por su capacidad goleadora, firmando un total de 42 goles en competiciones de Castilla-La Mancha y Andalucía, cifras que avalan su rendimiento y regularidad en ataque.
Es un delantero centro de gran presencia en el área, combina potencia física, movilidad y capacidad de definición, características que encajan con la idea de juego del CD Villaralbo y que aportarán nuevas alternativas ofensivas al equipo.
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