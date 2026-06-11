Atletismo
El Benavente Atletismo organiza su sexto Trofeo de Pista abierto a deportistas federados y populares
La cita será este próximo sábado con diferentes pruebas
P. F.
Benavente acogerá este sábado a partir de las cinco de la tarde la sexta edición del Trofeo de Pista organizado por el Club Benavente Atletismo. Esta cita deportiva se ha presentado en el Edificio Administrativo El Ferial con la presencia de la concejala de deportes, Elena Justo y del representante del club deportivo, José Carlos Charro, quien ha dado más detalles de esta prueba que busca ser un encuentro social y deportivo para todos los deportistas de la ciudad.
La cita contará con pruebas de velocidad y medio fondo, así como de salto de longitud tanto en categoría masculina como femenina. La inscripción a este trofeo es gratuita, a través de la página web del Club Benavente Atletismo, www.benaventeatletismo.es y está abierta tanto a deportistas federados como a deportistas populares.
Desde el Ayuntamiento de Benavente se continúa trabajando en la mejora de la instalación deportiva para conseguir la homologación de las marcas y poder celebrar competiciones oficiales.
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