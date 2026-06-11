Piragüismo
El Amigos del Remo prepara ya el Campeonato de Europa Máster de Sprint
El club contará con tres palistas en esta cita que participarán en múltiples distancias durante la cita en aguas portuguesas
C. J. T.
El Club Amigos del Remo Zamora se encuentra ya preparando el Campeonato de Europa Máster de Sprint que se disputará a finales de mes en Montemor-o-Velho (Portugal). Una cita que hace especial ilusión al club, que estará representado por tres de sus palistas.
Javi Pedruelo, Alberto Macías y Luis Pérez serán los encargados por parte del Amigos del Remo Zamora de representar a la potencia ante las grandes figuras continentales del piragüismo para veteranos. Una competencia titánica a la que esperan hacer frente y poder así pelear por regresar a orillas del Duero con metal.
El trío zamorano participará en diversas pruebas, por lo que se encuentra ya preparando con intensidad el Campeonato de Europa, buscando llegar en la mejor forma posible debido al exigente programa de regatas que tendrán por delante.
Tanto Javi Pedruelo como Alberto Macías tomarán parte, dentro de la categoría Hombre Veterano 35-39 en las pruebas de K1-200, K1-500, K2-200 y K2-500. Cuatro salidas a las que Pedruelo, además sumará la del K-1 1.000. Mientras que, en categoría Hombre Veterano 50-54, Luis Pérez competirá en K1-200, K1-500, K2-200 y K2-500, afrontando las pruebas dobles junto al murciano Carlos Cano.
Desde el Amigos del Remo Zamora, la satisfacción por la presencia de estos tres deportistas en el Campeonato de Europa Máster Sprint es máxima. El club considera que su participación es "reflejo del trabajo constancia y la experiencia acumulada" de los palistas, así como de un club que sigue creciendo en las categorías para veteranos. Una labor y mejoría que vuelve a llevar a una cita internacional el piragüismo zamorano.
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