Alvaro Carretero se suma al Balonmano Caja Rural Zamora

El Balonmano Caja Rural Zamora ha anunciado este jueves su segundo fichaje de cara a la próxima temporada. Álvaro Carretero, central de 24 años, se suma a la disciplina pistacho para afrontar con los "Guerreros de Viriato" su ilusionante vuelta a División de Honor Plata.

Un viejo conocido

Procedente del Balonmano Ciudad de Salamanca, si bien jugó la fase de ascenso de O Rosal en las filas del Balonmano Cantera Sur en condición de cedido, el jugador de 1,83 metros de altura ficha por el cuadro pistacho para aportar talento a la primera línea del equipo de Felipe Barrientos. Carretero, cuyo juego es eléctrico y que cuenta con una alta capacidad goleadora, conoce bien el Balonmano Zamora. Ha sido rival de los zamoranos en múltiples ocasiones y sabe la exigencia a la que se enfrenta.

El Balonmano Caja Rural Zamora ya es "Plata": Las imágenes del ascenso / José Luis Fernández

Talento que se pondrá a prueba

El nuevo fichaje del cuadro de Viriato cuenta con una amplia experiencia deportiva en Primera Nacional donde ha ofrecido muestras de su calidad, pero tendrá que poner a prueba todo su talento en una División de Honor Plata que nunca ha pisado. Una categoría en la que poder explotar ese talento que le hizo ser fijo en la selección de Castilla y León durante su etapa de formación y ser un puntal del balonmano charro.

Un reto que se afronta con hambre

"Supone un reto tanto personal como deportivo tras abandonar la Primera Nacional. Espero aportar todo aquello que el equipo necesite de mí en cada momento y sumar para el bien conjunto", señala el nuevo jugador del Caja Rural Balonmano Zamora, cuya llegada se venía rumoreando desde hace semanas.

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El Balonmano Zamora ha expresado su satisfacción por contar con un "jugador joven, pero contrastado" que puede asumir la dirección de juego del equipo y que cuenta con "el hambre necesaria para afrontar un desafío de la magnitud que supone la División de Honor Plata".