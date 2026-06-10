Zamora recibe a las selecciones Sub-15 y Sub-17 de bádminton

El bádminton volverá a ser protagonista esta semana en Zamora, como ya lo hizo el mes pasado al acoger la jornada definitiva de la Liga Nacional de Clubes en el Ángel Nieto. En esta ocasión, la capital del Duero recibirá a las mejores promesas de este deporte a nivel nacional, es decir, a la Selección Española sub-15 y sub-17 que trabajarán en el Manuel Camba. Todo comenzará en la tarde de este jueves y se extenderá hasta el domingo con presencia de los 25 mejores jugadores del país de estas categorías, con deportistas de Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid… y, como no, de Castilla y León donde destaca la presencia de uno de los principales valores del Bádminton Zamora como es Demetrio Pinto, que acudirá con su entrenador Aitor Llandres, "alma mater" del club.

Tal y como explicaron, la filosofía de la Federación Española para estas concentraciones es que los jugadores seleccionados acudan con sus respectivos entrenadores para que también los técnicos se formen y se empapen de estas enseñanzas y métodos de trabajo para que luego lo puedan trabajar con el resto de jugadores en sus clubes.

Demetrio Pinto y Aitor Llandres, del Bádminton Zamora. / Cedida

Esta metodología está dando sus frutos ya que el nivel del bádminton español está aumentando desde que están haciendo concentraciones de este tipo periódicamente y es muy agradecido por los clubes . El entrenador principal encargado de llevar a cabo esta concentración será Lennart Engler, entrenador danés de mucho renombre a nivel mundial, que es el encargado de este programa y ya lleva tres años en España. Estará acompañado también por el seleccionador nacional Ernesto García, y la coordinadora Lucía Galvín como el equipo técnico.

Durante los cuatro días de concentración se llevarán a cabo contenidos técnico-tácticos para seguir con la progresión trabajada en concentraciones anteriores en Huesca, en el CAR de Madrid y en otras sedes, siendo esta vez en Zamora, lo que significa la presencia del mejor bádminton nacional de categorías inferiores en la capital del Duero, algo también posible gracias a la cesión de las instalaciones por parte del Ayuntamiento capitalino. n