El Trofeo Ciudad de Zamora de Salvamento y Socorrismo vuelve con nueva prueba a Los Pelambres

Dragones Caja Rural ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Zamora su habitual cita con el mejor salvamento y socorrismo regional en la capital del Duero. El Trofeo Ciudad de Zamora regresa y lo hace con novedades, pero manteniendo el espíritu de un club que es referente nacional como lo es ya la cita que desarrollará este domingo.

La garantía de un club "top"

La relevancia del salvamento y socorrismo zamorano es notoria. Una realidad que reflejó el concejal Diego Bernardo, anfitrión de la puesta de largo de la décimoseptima edición del campeonato de Dragones Caja Rural. "Es una prueba asentada en el calendario provincial y regional", destacó el edil, subrayando el sello de garantía que supone para una jornada como la del próximo domingo que el club zamorano esté detrás: "Es un placer colaborar con este club porque Salvamento Dragones es un orgullo para la ciudad, tanto por sus podios y trofeos en citas nacionales como por contar con deportistas consagrados a nivel internacional". Una muestra del potencial local que, a su parecer, "hace más atractiva esta fecha".

El trabajo diario detrás de la cita en Los Pelambres

Los halagos para Dragones Caja Rural no pararon aquí, pues Laura Huertos dedicó también bonitas palabras al club que patrocina Caja Rural. "Estamos encantados de estar en el día a día, con ellos y formar parte del trabajo y esfuerzo que realizan durante el año, en cada entrenamiento y actividad", dijo Huertos, asegurando que el Ciudad de Zamora no solo es "un referente" regional, también refleja bien el ideario de los "dragones": "cuenta con infantiles y juveniles, con los más pequeños, promocionando hábitos saludables para los deportistas". Una visión que además, se compagina con "dar a conocer la ciudad, contando con las maravillosas vistas de Los Pelambres para ello, que son todo un lujo".

Ambición, pero no a cualquier coste

Dragones Caja Rural debía recoger el guante y mostrar una edición completa y ambiciosa. Y, la entidad, no falló en su respuesta, ofreciendo un capítulo con novedades afinado con diligencia.

Un domingo en Los Pelambres: así ha sido el XVI Trofeo de Salvamento y Socorrismo "Ciudad de Zamora" / Alba Prieto

Haciendo gala de su responsabilidad, en palabras de Cristina García, el club explicó la próxima edición del "Ciudad de Zamora" señalando que, por el nivel del agua, en esta edición los alevines no tomarán parte de la competición. Una medida que no impedirá que la cifra de participantes sea alta y la jornada no cuente con muchos de los talentos jóvenes de Castilla y León.

Cifras y nombres de la prueba

El 17º Trofeo Ciudad de Zamora de Salvamento y Socorrismo contará con 157 participantes. Una cifra fruto de mantener la concurrencia en categorías infantil, cadete, juvenil y júnior, además de aumentar las plazas en categoría absoluta para compensar la ausencia de los alevines. Además, y como en años anteriores, la paridad se mantendrá y seguirá en una cifra cercana al 50% entre deportistas masculinos y femeninos.

A todos estos datos hay que unir nombres propios, los de lista de participantes que, para esta ocasión, cuenta con la provincia de León como la más representada. SOS La Bañeza, Teleno León, Salvamento León, SOS Oca y Unión Esgueva se unirán al anfitrión para dar color y espectáculo en la orilla del Duero el próximo domingo. Un total de seis clubes con un alto nivel que, seguro, se reflejará sobre el río Duero.

Un programa completo

En cuanto al programa, el Salvamento Dragones mantuvo su ambición de otros años, buscando ofrecer al deportista y espectador el máximo posible sin desajustar la prueba y sus características. Así lo explicó Óscar Vaquero, señalando que si bien siempre se pide incluir nuevas pruebas, eso llevaría la cita a una competición de dos días y no entra dentro de los planes del club; aun así, se ha hecho un esfuerzo para incluir una modalidad nueva este año, y dar forma así a una jornada con nada menos que 32 salidas (entre competición masculina y femenina).

La gran novedad será la carrera con tabla en categorías juvenil, júnior y máster. Una inclusión que se suma a los ya conocidos: carrera con ski infantil; nadar surf infantil y cadete; la carrera con tabla infantil y, por supuesto, la prueba reina que da sentido al Trofeo Ciudad de Zamora: el Ocean.

Todo ello, bajo un ambiente de convivencia marcado por los valores deportivos, será lo que ofrecerá el trofeo de Dragones Caja Rural este domingo en Los Pelambres. Escenario siempre de pruebas vistosas que, gracias al salvamento y socorrismo, cuenta anualmente con una cita de máximo nivel a las orillas del Duero a su paso por la capital.