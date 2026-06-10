Tribunales
El Tribunal Supremo rechaza el recurso del Real Madrid por los conciertos del Bernabéu
El caso vuelve a un juzgado de Madrid, que deberá decidir si las licencias del estadio permiten celebrar espectáculos musicales
Javier Niño González
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Real Madrid en el procedimiento abierto por la celebración de conciertos y otros espectáculos en el estadio Santiago Bernabéu. La decisión no supone que el alto tribunal se haya pronunciado sobre si los conciertos pueden celebrarse o no en el estadio, sino que permite que el caso siga adelante en los juzgados de Madrid.
El procedimiento comenzó después de que la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu pidiera al Ayuntamiento de Madrid que aclarara si las licencias concedidas al club por la reforma del estadio permitían también organizar conciertos musicales. Los vecinos sostienen que el plan urbanístico y las licencias vinculadas a la remodelación del Bernabéu no amparan este tipo de espectáculos. Al no obtener una respuesta favorable del Ayuntamiento, acudieron a los tribunales.
En un primer momento, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid rechazó estudiar el recurso de la asociación vecinal. Consideró que la respuesta del Ayuntamiento no podía ser recurrida en esos términos y recordó que el propio consistorio había señalado que la autorización de espectáculos extraordinarios correspondía a la Comunidad de Madrid.
La asociación recurrió esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le dio la razón. El tribunal madrileño concluyó que el juzgado sí debía admitir el recurso y analizar el fondo de la reclamación de los vecinos. El Real Madrid llevó entonces el asunto al Tribunal Supremo, pero este ha inadmitido su recurso. Como consecuencia, el caso volverá ahora al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid.
Ese juzgado deberá estudiar si el Ayuntamiento actuó correctamente y si las licencias y el plan urbanístico del estadio permiten o no la celebración de conciertos en el Bernabéu. La resolución supone una victoria judicial para la asociación vecinal en esta fase del procedimiento, aunque el debate principal sobre los conciertos sigue pendiente de resolver.
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