La segunda estrella, la obsesión de Lamine Yamal en el Mundial

La vida es lo que pasa entre Mundial y Mundial. Hay quien los utiliza incluso como medida de tiempo o lugar en su calendario vital. ¿Dónde estabas cuando Iniesta marcó EL GOL a Stekelenburg? ¿Qué hiciste aquel verano en el que Maradona fue poseído por “el barrilete cósmico” sobre el césped del Azteca ante los ingleses? ¿Dónde trabajabas cuándo Tassotti le partió la nariz a Luis Enrique?

De la moda al Mundial

Uno de esos hitos se produjo en Estados Unidos el 17 de julio de 1994, cuando Roberto Baggio mandó un penalti a las nubes de Pasadena en la final del primer Mundial de fútbol jugado en suelo yankee. Mientras eso ocurría Luis de la Fuente tomaba una decisión que le cambiaría la vida. Hacía unas semanas que había colgado las botas en el Alavés y estaba convencido de abandonar el mundo del fútbol para dedicarse al de la moda. Siempre le había llamado la atención porque su familia tenía una tienda de ropa en Haro y se planteó dar un empujón al negocio. Sin embargo, en aquellos días recibió una llamada de Íñigo Liceranzu, recio central del Athletic que fue compañero suyo para que le acompañase a entrenar al Getxo en 3ª división. Luis sospechaba que en realidad quería reclutarlo para jugar, pero, mientras Baggio “moría en vida” por aquel error ante los brasileños, Liceranzu le cambió la vida a De la Fuente.

Han pasado 32 años de aquello y hoy el de Haro es el seleccionador de la vigente campeona de Europa y “favorita a ganar un Mundial”. Esto último no lo dicen los pronósticos ni las casas de apuestas, que también, lo apuntan sus propios jugadores. “Somos favoritos y vamos a por la segunda estrella”, repite como una letanía Lamine cada vez que se le pregunta. Yamal está tan obsesionado con ganar el Mundial como confiado en que lo hará. Destila la misma actitud que tenía en Alemania, donde escuchábamos a aquel crío de 16 años cada mañana en Donaueschingen hablar de ganar la Eurocopa sin discernir cuánto había convicción en sus palabras y cuánto de bravuconería adolescente. Huelga decir que lo consiguió.

Lamine es hoy, a sus 18 años, un referente mundial, el heredero del trono de Messi, con quien podría cruzarse en dieciseisavos. Junto a ambas selecciones aparecen en los pronósticos la Francia de Mbappé y la Portugal de Cristiano, cuyo fuego competitivo ha fraguado una rivalidad excelsa con Messi, el otro gran superviviente de la copa del mundo junto a Luka Modric. Desde aquella final de Pasadena en el 94 a la próxima 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York han cambiado muchas cosas. Participan el doble de selecciones en el torneo y Estados Unidos está presidido ahora por un populista que mantiene en jaque el orden geopolítico mundial: Donald Trump. Un personaje al que la FIFA del inefable Gianni Infantino tuvo la desfachatez de concederle su premio mundial de la paz. Business is business.

Entre algodones

España llega entre algodones, con Lamine y Nico Williams tocados, Rodri en rodaje y Mikel Merino recién salido de talleres. Un veterano y un novato mezclan en el eje de la zaga (Laporte y Cubarsí) y arriba se ha afilado con Oyarzabal en lugar de Morata. Una selección con corazón azulgrana y sin madridistas en sus filas. La estructura coral es la misma, con Pedri llevando el violín y Fabián el violonchelo. El equipo es más maduro y sabe que son el rival a batir. Mientras Ancelotti intenta ordenar a la caótica Brasil y hay rivales como Marruecos, Japón o Noruega que es mejor evitarlos en cualquier emboscada. Inglaterra navega a la deriva, como Alemania, y el físico de Senegal o el savoir faire de Países Bajos también provocarán algún descarrilamiento.

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Es el Mundial de los parias. Cabo Verde, Curaçao, Jordania, Tahití o Uzbekistán se estrenan para entusiasmo de sus patriotas. Serán 38 días en los que descubrir héroes anónimos, historias mínimas y secretos indescifrables. Aquel 17 de julio del 94 Al Gore entregó la copa Jules Rimet al brasileño Dunga, el próximo 19 si todo sale como Lamine tiene previsto, Donald Trump se la entregará a Rodri y España colocará su segunda estrella en la camiseta.