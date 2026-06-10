Óscar Cano seguirá al frente del Zamora CF una temporada más

La intención era clara y las posturas entre las partes estaban muy cerca desde hace semanas, pero puede que la remontada épica del pasado domingo ante el Villarreal B (2-0 en un Ruta entregado) fuera el "empujoncito" que faltaba para rubricar el acuerdo total. Óscar Cano continuará al frente del banquillo del Zamora CF, al menos, una temporada más, pase lo que pase en la última eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda División donde el equipo rojiblanco peleará ante el Sabadell por alcanzar el fútbol profesional.

Así, los responsables han decidido no esperar y confirmar al técnico, con un vídeo en las redes sociales, poniendo la primera piedra en el proyecto 26-27, se esté en Segunda o en Primera RFEF.

Además, el club señala en una nota de prensa hecha pública esta tarde que "Óscar Cano ha demostrado su capacidad de liderazgo, su profundo conocimiento del fútbol y su compromiso con el proyecto deportivo del club, contribuyendo al crecimiento y la consolidación del equipo. La renovación supone una apuesta por la continuidad y la estabilidad de un proyecto que sigue mirando al futuro con ambición, trabajo e ilusión. Desde la entidad valoramos muy positivamente el trabajo realizado por Óscar Cano y su cuerpo técnico, así como la sintonía existente con los valores y objetivos del club".

Con esta noticia, el Grupo Páez reafirma su confianza en el entrenador, que llegó el pasado otoño con el objetivo de reconducir el rumbo de una plantilla que no encontraba la regularidad positiva en sus resultados y "tonteaba" con el descenso a pesar de haber sido confeccionada para pelear por los puestos top de la clasificación.

Desde noviembre hasta la actualidad

Fue en noviembre cuando el granadino pisó el Ruta de la Palta en sustitución de Juan Sabas para quien la derrota ante el Pontevedra fue la sentencia en el cargo. Tras un empate frente al Ourense y una derrota frente al Racing de Ferrol, el equipo empezó a carburar y a enlazar resultados positivos que le permitieron salir de los puestos de abajo y empezar a respirar. 7 jornadas sin perder (cinco victorias y dos empates) dieron confianza al equipo y Óscar Cano empezó a ver resultados al trabajo, aunque los baches también acompañaron su gestión en un mal mes de febrero en el que volvieron las dudas. Sin embargo, con marzo llegaron los mejores augurios y el equipo pisó el acelerador en busca de los objetivos marcados por la Propiedad, la clasificación para un play-off que, a pesar de alguna mala tarde como la vivida ante Unionistas, se logró con semanas de antelación tras imponerse al Lugo en el Anxo Carro.

Cedida

Más de 30 años en los banquillos

Durante este play-off las charlas y mensajes motivacionales del entrenador también han encandilado a una afición que, al igual que él, cree en las posibilidades del equipo. Cano, y así lo ha contado él mismo en varias de sus intervenciones, lleva más de treinta años en los banquillos y tras seis intentos fallidos, puede ser el técnico que entre en la historia como el que llevó al Zamora CF a Segunda. En su trayectoria ha dirigido a clubes como CD Baza, Granada CF, Poli Ejido, UD Salamanca, UD Melilla, Real Betis B, CD Alcoyano, CD Castellón (con el que logró el ascenso a Segunda División), CD Badajoz, RC Deportivo de La Coruña, CE Sabadell (con el que ahora se vuelve a ver las caras) y CD Tenerife, en Segunda División, categoría a la que está a 180 minutos (prórroga aparte) de regresar con el Zamora CF.