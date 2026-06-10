El Natación Zamora agranda su leyenda: campeón del Circuito de Castilla y León Máster por tercer año consecutivo

El Club Deportivo Natación Zamora ha vuelto a hacer historia en la natación regional. Tras la disputa de la última jornada, el club se ha proclamado de forma brillante campeón del Circuito de Castilla y León Máster de la temporada 25-26, encadenando un histórico tricampeonato consecutivo que lo consolida como el rival a batir y el auténtico dominador de la categoría en la comunidad.

El circuito, que ha constado de cinco exigentes pruebas a lo largo de los últimos meses, ha servido para ensalzar la regularidad, el espíritu de equipo y el altísimo nivel de la marea roja zamorana.

El camino del C.D.N. Zamora hacia la gloria final ha sido impecable, logrando la victoria absoluta en tres de las citas clave y una meritoria segunda plaza que certificó el título:

Gracias a esta tremenda regularidad, la clasificación final del circuito dejó al club zamorano en lo más alto con una brecha demoledora respecto a sus perseguidores. El C.D.N. Zamora se alzó con la primera posición sumando un total de 172.515 puntos, seguido en segundo lugar por el C.N. Palencia con 104.616 puntos, y completando el podio en tercera posición el C.D. Tizona Burgos con 66.463 puntos.

Más allá del triunfo colectivo, el C.D.N. Zamora ha brillado con luz propia en las clasificaciones individuales, donde la suma de las mejores marcas de la temporada ha aupado a 17 de sus nadadores al podio regional, destacando cuatro campeones de Castilla y León en sus categorías y un dominio absoluto desde los más jóvenes (20+) hasta los más veteranos (75+).

RESULTADOS INDIVIDUALES Categorías Femeninas: Eva Aporta del Teso (Cat. 35+): 1.ª Paula de la Torre López (Cat. 40+): 1.ª Carmen Elena Díez-Andino Ruiz (Cat. 75+): 1.ª Ana Peláez Gómez (Cat. 25+): 2.ª Sara Pomar Solana (Cat. 30+): 2.ª María Teresa Alonso Navarro (Cat. 45+): 2.ª Susana Hernández Arribas (Cat. 50+): 2.ª María Victoria García López (Cat. 70+): 2.ª Silvia López Jiménez (Cat. 20+): 3.ª Laura Argüello Núñez (Cat. 30+): 3.ª Categorías Masculinas: Norberto Martín-Anero Avedillo (Cat. 60+): 1.ª Mario Mosquera Froufe (Cat. 30+): 2.ª Mario Hernández Vaquero (Cat. 35+): 2.ª Luis Ignacio Fernández Llanos (Cat. 55+): 2.ª Sergio Gutiérrez Trujillo (Cat. 30+): 3.ª Máximo Luis Blanco Asensio (Cat. 35+): 3.ª Israel Peralta Pérez (Cat. 45+): 3.ª

"Este tercer título consecutivo es el reflejo del esfuerzo diario, el compromiso y el gran ambiente de nuestro equipo Máster. Ganar un circuito de cinco pruebas exige constancia y el C.D.N. Zamora ha demostrado, una vez más, que tiene un bloque humano y deportivo extraordinario", destacan desde la dirección del club.

Con este nuevo e incontestable éxito, el Club Deportivo Natación Zamora encarrila el fin de temporada para los nadadores Máster, llevando el nombre de Zamora a lo más alto de la natación máster en Castilla y León y demostrando que su proyecto deportivo no tiene techo. La próxima competición ya será el exigente Campeonato de España Máster que se celebrará en Logroño del 2 al 5 de julio.