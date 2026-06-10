Miguel seguirá defendiendo la portería del CD Villaralbo

El CD Villaralbo ha anunciado este miércoles la primera renovación en su plantilla de cara a la próxima temporada. Una continuidad que abre la estructura de la plantilla que dirigirá Pablo Cortés a partir de este verano.

El elegido para tal honor es el portero Miguel del Río, que firma un nuevo compromiso con el CD Villaralbo para la próxima temporada. Una campaña que será la quinta que el guardameta viva como miembro del club azulón.

Formado en la cantera del Zamora CF, Miguel se ha consolidado como uno de los referentes del CD Villaralbo desde su llegada al vestuario. Ha ejercido como líder del grupo y ha aportado experiencia y fiabilidad en momentos clave de las diferentes temporadas en las que defendió el marco azulón. Un valor con el que la entidad quería seguir contando de cara a la nueva etapa que se abre tras la marcha de Oji.

El propio CD Villaralbo no ha dudado en señalar la renovación como "una gran noticia", ya que le permitirá contar en su plantilla con "un futbolista plenamente identificado con el club y sus valores", un jugador al que agradece "su compromiso" y al que desea una exitosa temporada.