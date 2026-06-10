Javier Medina nuevo entrenador de Unionistas

Unionistas de Salamanca CF ha alcanzado un acuerdo con Javier Medina Morales, conocido como Javi Medina, para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo durante la temporada 2026/27. El técnico sevillano, uno de los entrenadores jóvenes con más proyección en nuestro fútbol, inició su carrera en los banquillos como segundo entrenador del CD Gerena, antes de incorporarse al cuerpo técnico del Betis Deportivo en el que permaneció durante tres temporadas.

Más adelante fichó por el Antequera CF, donde participó como segundo entrenador en el ascenso del equipo a Primera Federación. Posteriormente, asumió la dirección del primer equipo, con el que logró consolidar al conjunto en la categoría, firmando una octava posición en su primera temporada y mejorando los resultados en la siguiente, llegando a disputar el playoff de ascenso a Segunda División y consiguiendo la clasificación para la Copa del Rey.

Tras su etapa en Antequera, regresó al Betis Deportivo para dirigir al filial verdiblanco, también en Primera Federación.

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Junto a Javi Medina también se unen al proyecto Marcos Fernández como segundo entrenador y Jesús Cecilia como preparador físico.