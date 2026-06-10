Javier Manzano, el más rápido en la Contrarreloj "Los Molinos"

El zamorano Javier Manzano está imparable esta temporada, como así demuestra su último triunfo. El zamorano se adjudicó recientemente la tercera edición de la contrarreloj "Los Molinos", prueba celebrada en Monfarracinos que contó con más de medio centenar de participantes.

Manzano volvió a ser el más rápido sobre la bicicleta, esta vez en la prueba organizada por el Racing Club Monfarracinos sobre un trazado de 18 kilómetros en el que la punta de velocidad es lo más importante. Un recorrido que cada año gana más adeptos y que va camino de ser una de las pruebas imprescindibles para los amantes de la bici de montaña.

El triunfo del zamorano en esta ocasión fue contundente. Manzano cruzó la línea de meta con un tiempo de 32.50, superando así tanto a Nacho Queipo (MTB Argujillo) como a Carlos Otero (Cansinos Bike) que ocuparon el segundo y tercer peldaño del podio, respectivamente. Queipo cruzó la meta con un minuto 15 segundos de retraso respecto a Manzano; Otero lo hizo cerca de un minuto y medio más tarde.

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Por lo que respecta a la victoria por categorías, Manano lideró la clasificación Máster 40 y su inmediato perseguir en la general, Queipo, la tabla de Máster 50; categoría, esta última, que tuvo en Sandra Cabral su ganadora en féminas. Además, en menores, se impusieron Manuel Mezquita y Yaiza Uña, siendo el primer sénior Adrián Muñiz; un honor que en categoría femenina correspondió a Tania Fernández. Completaron el cuadro de honor Rosa Piriz y Cristian Poza, vencedores masculino y femenino de la categoría Máster 30; y Rubén Vicente y Antonio Gadea como ganadores en Máster 60 y Máster 70, respectivamente.