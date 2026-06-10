La Diputación Provincial de Zamora aprueba subvenciones para piragüismo, natación y atletismo

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora, reunida este miércoles bajo la presidencia del presidente de la Institución Provincial, Javier Faúndez Domínguez, ha aprobado diferentes convenios deportivos, donde destaca el del Zamora CF dotado con 175.000 euros, destinado a sufragar gastos vinculados a la actividad deportiva de la temporada 2025-2026.

También se ha dado luz verde a diferentes convenios deportivos, entre ellos el suscrito con la Federación de Piragüismo de Castilla y León, por 50.000 euros, para la organización de una decena de pruebas deportivas de carácter autonómico, nacional e internacional en la provincia.

Las citas son: II Campeonato de Castilla y León de Invierno 3000 metros, XXXX Campeonato de Castilla y León de Invierno 5000 metros; Campeonato de Castilla y León de Sprint de Invierno y Jóvenes Promesas 500 m. K1 y C1, Campeonato de Castilla y León de Barco Dragón 2000 metros, Campeonato de Castilla y León de Primavera Sprint de Primavera 500 m K1/K2 y C1/C2, Campeonato de Castilla y León de Barco Dragón 200 metros, Regional de Verano de Sprint Absoluto y Jóvenes Promesas 200 m. K1 y C1, Descenso Ibérico del Duero, Regata del Campeonato Regional de Edad- San Vicente de la Cabeza, Regata Internacional “Sanabria 2026, IV Campeonato de España de K4-C4”, Campeonato de Castilla y León de Barco Dragón 500 metros y VI Campeonato de Castilla y León de Piragua-Cross).

Además, se aprobó el convenio con el Club Deportivo Trail Run Sport Toro, por 25.000 euros, para la celebración de la Media Maratón de Toro y la Milla de Toro 2026; y el convenio con la Federación de Castilla y León de Natación, dotado con 15.000 euros, para la organización de la Travesía a Nado Lago de Sanabria.