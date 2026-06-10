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Piragüismo

El Club Piragüismo Duero Zamora ofrece sus cursos de piragüismo para el verano

La oferta del club para niños de 9 a 14 años se dirivirá en cuatro cursos

Imagen promocional de los cursos de piragüismo del CD Piragüismo Duero Zamora

Imagen promocional de los cursos de piragüismo del CD Piragüismo Duero Zamora / Cedida

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J. B.

El Club Piragüismo Duero Zamora mantendrá su actividad a lo largo del periodo veraniego con su habitual oferta de los cursos de piragüismo en el río Duero. Una iniciativa que regresa con la firme intención de acercar esta disciplina deportiva a los más jóvenes y proporcionar un espacio de ocio lúdico a los jóvenes durante las vacaciones, así como una alternativa de conciliación familiar.

La presente edición de los cursos de verano del club arranca este mismo mes de junio y contará con otros tres turnos más: dos durante el mes de julio y un cuarto durante el mes de agosto.

La actividad, dirigida a niños y niñas de 9 a 14 años, se realizará tres días a la semana (lunes, miércoles y jueves) en horario de 10.00 a 11.30 horas en el río Duero teniendo como punto de partida y finalización el hangar número 4 del Centro de Piragüismo "Emilio Merchán".

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Los interesados en participar deberán ponerse en contacto con el Club Piragüismo Duero Zamora a través del siguiente email (zamoracentro@hotmail.com), siendo imprescindible para poder inscribirse saber nadar.

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