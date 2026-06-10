CE Sabadell: Tres ex del Zamora CF en una plantilla de lujo

El Sabadell ha logrado conformar una plantilla de alto nivel en la que destacan tres jugadores que militaron en el Zamora CF en temporadas anteriores: el delantero argentino Agustín Coscia, el extremo de Tordesillas Rodrigo Escudero y el media punta Joel Priego. Los tres son jugadores importantes para Ferrán Costa y Joel fue el gran artífice de la clasificación para esta segunda ronda del play off marcando dos de los tres goles de la remontada contra el Castilla.

Coscia ha conformado una plantilla muy equilibrada en la que si bien abundan y se reparten los papeles los atacantes, destaca también por su eficacia defensiva aparte de contar con un portero Diego Fuoli, que ha permanecido 23 partidos imbatido durante la temporada que acaba.

Agustín Coscia. / CE SABADELL

Asombra el nivel de los delanteros del Sabadell pero el buen trabajo defensivo del equipo ha quedado patente en que fue, con diferencia de cinco goles sobre el Villarreal B, el equipo menos batido del Grupo 1, y sólo superado por el Tenerife en el Grupo 1. Si los catalanes encajaron solo 27 goles, el Zamora recibió 42, un dato que los roijblancos esperan poder superar en la eliminatoria que comienza este domingo en el Ruta de la Plata.

Esta buena labor defensiva se sustenta en una línea de retaguardia protagonizada por los centrales Bonaldo, Kaiser y Carlos García, respaldados en las bandas por Genar Fornells, Sergi Segura, David Astals y Carlos Alemán. Además aportan al trabajo defensivo desde el medio centro, el nigeriano Quadri Liameed, Albert Orriolls o Eneko Aguilar.

El Sabadell tiene un equipo con un altísimo nivel atacante aunque en esta faceta ha conseguido marcar los mismos 53 goles que el Zamora en la liga regular. En la línea de ataque destacan los tres delanteros ex rojiblancos.

El argentino Agustín Coscia, que pasó sin pena ni gloria por el equipo rojiblanco, se ha convertido en una pieza indispensable en el puesto de 9 y es el máximo anotador del Sabadell con 10 goles. Fue compañero de Adri Herrera en aquel Zamora del año 2020-21 y ahora en Cataluña no duda en afirmar que está "orgulloso del equipo en el que estoy, de la ciudad en la que estoy, y del escudo que defendemos, y poder vivirlo aquí es algo espectacular".

Rodri Escudero, que jugó en el Zamora en la temporada 2019-20 disputándose el puesto de delantero centro con Borja Rubiato, ha marcado ya ocho goles en los 34 partidos que ha jugado, mientras Joel Priego, pese a no ser titular indiscutible, ha actuado en 35 partidos en los que ha marcado 6 goles. Priego llegó al Sabadell este año tras demostrar su enorme calidad en las dos campañas anteriores con el Zamora.

Rodrigo Escudero. | CE SABADELL

Joel Priego ha reconocido que "lo mejor que tiene este equipo es que llegas el lunes y todo el mundo está con una sonrisa. Lo que hemos conseguido dentro del vestuario es increíble", y de cara al play off ha apuntado que "lo más importante es que el equipo se sienta él mismo, coger sensaciones y que los rivales se sientan incómodos. Más allá del resultado, lo más importante es sentir el equipo nuestro”.

Si estos tres atacantes son por si solos ya una garantía de éxito para cualquier delantera de esta categoría, no menos nivel presenta Javi López Pinto, que actúa como punta zurdo y ha sido el autor de nueve goles. Formado en el Cornellá, a sus 25 años posee ya una larga trayectoria en el fútbol nacional tras pasar por Burgos, Algeciras e Ibiza. Y tampoco se puede menospreciar a otro atacante de 25 años, el jerezano Miguelete que ha regresado a Barcelona donde se formó en la cantera del Barça, tras un periplo por Sanluqueño, Baleares y Recreativo para recalar en Sabadell en la temporada 24-25. Miguelete ha sido el autor de cuatro de los goles del equipo arlequinado esta campaña y ha sido un hombre importante en la recta final de la Liga. Y completa la potente línea de ataque el balear Rubén Martínez, un hombre muy apreciado por Ferrán Costa, que a sus 36 años cumple su segundo año en Sabadell en el que ha aportado tres goles.