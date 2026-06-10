Cano, Movilla y Ferrán Costa, juntos en el Sabadell

Ferrán Costa es el gran protagonista de la gran temporada que está protagonizando el Sabadell en su afán por lograr por segundo año consecutivo el ascenso de categoría. Fue el benjamín en los banquillos del Fútbol Profesional en el tiempo que estuvo al frente del Andorra, y a sus 32 años quiere regresar a la LFP de la mano de un club catalán con enorme solera que se ve reflejada en las mágníficas entradas que está registrando este año la Nova Creu Alta y contra el Zamora el próximo viernes volverá a poner el "no hay billetes" con doce mil personas en las gradas.

Resulta sorprendente pero el CE Sabadell tiene una clara vinculación con el Zamora CF a través de sus dos últimos entrenadores Óscar Cano y David Movilla. Cano estuvo en 23-24 y Movilla en 24-25. Además el técnico vasco consiguió el ascenso a Primera RFEF pero no renovó con el club catalán que optó por Ferrán Costa para seguir subiendo peldaños.

Costa, con solo 32 años, acumula ya una amplia experiencia como entrenador, una trayectoria que se inició tras dirigir a varios equipos de categorías inferiores, como ayudante de Xavier Molist en el Terrasa, pero su primer gran logro se produjo en 2020 al conseguir el ascenso con el Manresa a Segunda RFEF y al año siguiente un puesto en la fase de ascenso.

Su trayectoria siguió imparable en 2023 al frente del Badalona, también en Segunda RFEF con el que alcanzó el liderato y ya avanzada la temporada, en marzo, recibió la llamada de Gerard Piqué para que entrenase al Andorra en Segunda División, ocupando el puesto de Elder Sarabia. No pudo evitar el descenso el equipo del Principado, pero Piqué decidió seguir apostando por Costa en la campaña siguiente, aunque finalmente lo cesó en el mes de enero de 2025.

Sus méritos no habían pasado desapercibidos y todo parece indicar que el Sabadell tenía decidido antes de finalizar la temporada pasada sustituir a Movilla, pese al éxito del ascenso, por Ferrán Costa. Aquella apuesta dio sus frutos porque los arlequinados estuvieron a punto de alcanzar el ascenso directo, aunque en las últimas jornadas los resultados no acompañaron y ahí están, jugando el play off de ascenso tras terminar en la segunda posición del Grupo 2: "El día de hoy no lo olvidaré en la vida", señaló el técnico de Castelldefels tras clasificarse para la fase de ascenso. Se trata de un "técnico moderno, líder natural y constructor de grupos, Ferran llega con ilusión, ideas claras y una ambición alineada con la de nuestro club y su afición", informó el club para anunciar su llegada en el pasado mes de julio. Y Costa no dudó en apuntar entonces: “Vengo con humildad y responsabilidad, a sabiendas de lo que representa este escudo. El objetivo está claro: hacer que el Sabadell sea un equipo que su gente sienta muy suyo. Honor al Sabadell”.

No es un técnico muy dado a explicar cuál es su modelo de juego, pero tras la épica remontada frente al Castilla en la que el Sabadell superó el 2-0 del partido de ida con un 3-0 en la Creu Alta, explicó que "hemos hecho un partido muy completo y muy constante. Hemos estado constantes en nuestro estilo, nuestra esencia y en lo que creemos. Ha sido clave para poder acabar ganando y tener el premio a la insistencia. Estos somos nosotros", se definió hace unos días.

Su orgullo no deja margen a las dudas: “Cuando llegué aquí, soñaba con noches como esta. En los sueños se llega trabajando y no hablando. Me hice entrenador para dirigir grupos como el que tengo aquí y trabajar en un lugar como este. Esto es lo que nos diferencia". Y explicaba la remontada asegurando que “estoy disfrutando de cada momento de esta temporada. Es una temporada que pone a prueba nuestras convicciones. Un equipo normal habría salido hoy pensando que estaba muerto. Como colectivo, hemos hecho un partido magnífico”, dijo después del 3-0 al Castilla del pasado domingo.

Y sus declaraciones valdrán sin duda, para los partidos contra el Zamora: “Vamos con todo, jugar con determinación, correr como animales y luchar por cada balón como si fuera el último. Hemos demostrado que 90 minutos en la Nueva Creu Alta son muchos minutos. No tenemos que hacer nada que no hayamos hecho ya”, advierte Costa para definir su labor: "Vamos minuto a minuto y planteamos los partidos para ganar. El factor campo no es algo determinante. El reto es lo suficientemente grande como para dar lo mejor de nosotros acción a acción y no pensar que hay una vuelta".

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"Es clave hacer las cosas bien y de manera ordenada. Esto no son matemáticas. En todos los escenarios, la respuesta es la misma: dar lo mejor de nosotros", para concluir: "Nosotros somos el Sabadell. Somos el nuevo Sabadell. Nosotros no tenemos una mentalidad derrotista. Este equipo ha demostrado durante toda la temporada el carácter que tiene y cómo hace las cosas".