El Caja Rural CB Zamora abre su campaña de abonados 2026-2027

El Caja Rural CB Zamora ya está manos a la obra en la planificación de su próxima temporada, la tercera en Primera FEB. El club ha puesto en marcha su campaña de abonados con el reto de superar los buenísimos datos de la pasada campaña

El periodo de renovación para los abonados actuales está abierto del 10 al 21 de junio. Durante estos días, cada abonado mantiene la prioridad sobre su asiento y conserva el precio de renovación. La gestión puede hacerse de forma telemática en la Sede Virtual del club o presencialmente en las oficinas de Campo de Marte.

A partir del 22 de junio, los asientos que no se hayan renovado se liberan y se abre el plazo para nuevos abonados, que podrán elegir entre las localidades disponibles.

Precios

El abono de adulto tiene un precio de 175 euros en renovación y 185 euros para nuevos abonados. El abono joven, para nacidos a partir de 2010, cuesta 90 euros en renovación y 100 para nuevos abonados. Los jugadores y jugadoras de los equipos autonómicos del club cuentan, además, con un descuento de 40 euros sobre el precio general.

El CBZ Cashback, un año más

El CBZ Cashback continúa la temporada 2026-2027: cuando un abonado no pueda asistir a un partido, puede liberar su asiento desde la aplicación del club. Si esa localidad se vende, el abonado recupera 5 € en forma de crédito, que podrá descontar de su abono de la siguiente temporada.

Para aplicar ese crédito en la renovación de esta temporada, los abonados solo tienen que marcar la casilla “Canjear Cashback” durante el proceso de renovación, y el importe acumulado se descontará automáticamente.

Abono físico y digital

Los abonados podrán disponer de su abono en formato digital desde el primer momento a través de la app del Caja Rural CB Zamora, que funciona también como acceso al pabellón y como herramienta para liberar el asiento. Quienes lo prefieran podrán contar además con el abono físico a partir de septiembre.

Los plazos, precios, ventajas y el detalle completo de la campaña están disponibles en cbzamora.com/juntos