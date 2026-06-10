Fútbol / Play-off a Segunda División
Ayuntamiento y Diputación trabajan para emitir el Zamora CF - CE Sabadell en pantallas gigantes Zamora y Moraleja del Vino
Las instituciones están estudiando opciones con los responsables de derechos audiovisuales
P. F.
Conscientes de que es un partido histórico que nadie quiere perderse pero la capacidad del Ruta de la Plata es limitada, a pesar de la intención de ampliar en 400 las localidades disponibles, las instituciones se han puesto manos a la obra para poder ofrecer el encuentro al aire libre, en pantallas gigantes, pero tienen que tener atados ciertos detalles con la Federación y la empresa que gestiona los derechos audiovisuales del play-off.
Por un lado, el Ayuntamiento tiene en estudio la opción de emitir los encuentros en las pantallas gigantes que tiene instaladas en la Plaza Mayor con motivo de las fiestas de San Pedro, mientras que la Diputación está sopesando la opción de ofrecer el encuentro en Moraleja del Vino, donde este sábado se celebra el Día de la Provincia. En este caso, aprovechar la instalación de la orquesta Alefrán que retrasaría su actuación hasta las 23.00 horas, hora en la que finalizará el partido en el Ruta de la Plata.
Por el momento, solo son deseos e intereses de ambas instituciones que trabajan en ello.
CONVENIO DIPUTACIÓN – ZAMORA CF
Además, el presidente de la Diputación anunció una subvención nominativa para el Zamora CF valorada en 175.000 euros lo que, sin duda, supone un acercamiento de posturas tras lo sucedido con la ayuda del pasado año cuando problemas técnicos dejaron al club sin el importe anual. “Nosotros nunca hemos roto relaciones, tenemos un espíritu muy claro”, indicó el presidente quien recordó que, como el resto, el Zamora debe justificar la subvención y luego serán los servicios técnicos los que la den de paso. “Nosotros aprobamos la ayuda pero si luego los técnicos nos dicen que se ha justificado o no… en eso ya no podemos entrar”.
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