400 localidades más: el Ayuntamiento instalará gradas supletorias en el Ruta con motivo del Zamora CF - CE Sabadell

La venta de entradas para el Zamora CF - Sabadell ha superado las expectativas. Los aficionados del club rojiblanco están a punto de completar las localidades disponibles en el estadio (unas 8.000) para el importante encuentro de este sábado ante el Sabadell, partido de ida de la gran final por el ascenso a Segunda División.

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Zamora han confirmado su disposición a ceder a la entidad las gradas supletorias que tienen para diferentes eventos y que se podrían situar en los fondos para ampliar la capacidad. En teoría se trata de unas infraestructuras que permitirían en acceso de 400 aficionados más y ahora mismo se está trabajando a contrarreloj porque se requiere tiempo para su colocación.

Según parece es el club el que tendría que encargarse de la instalación de las gradas puesto que los responsables municipale sí las ceden.

Tras la magnífica entrada lograda ante el Villarreal B (7.123 espectadores) todo hacía indicar que para este encuentro se iba a incrementar el número de asistentes, y las previsiones no han fallado. Desde que se pusieron a la venta las entradas, las colas en la tienda no han cesado hasta acabar prácticamente con las localidades disponibles. Así, la situación invita a pensar en una noche mágica en el Ruta en el que la afición ya ha empezado a jugar el encuentro ante el Sabadell que contará con la representación de 400 hinchas.

Pantallas gigantes

Por otro lado, se está estudiando la posibilidad de emmitir en las pantallas gigantes de la Plaza los encuentros, para aquellos aficionados que no tengan entrada. Sin embargo, este hecho no es seguro ya que está el problema de los derechos audiovisuales.

Además, desde la Diputación también están trabajando para emitir el partido desde Moraleja, aprovechando que la localidad acogerá el Día de la Provincia.