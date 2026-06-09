Vuelven los cursos de verano del Amigos del Remo

El Club Amigos del Remo pone en marcha una nueva edición de sus cursos de verano de piragüismo, una iniciativa pensada para acercar a los más jóvenes al deporte del piragüismo y la navegación en un entorno seguro, saludable y en contacto con la naturaleza.

Los cursos están dirigidos a niños y niñas de entre 8 y 14 años que quieran iniciarse o mejorar sus conocimientos en piragüismo, aprendiendo las técnicas básicas de este deporte, el manejo de la embarcación y los valores asociados a la práctica deportiva como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto por el medio ambiente.

Las sesiones se celebrarán de lunes a viernes, en horario de 11:30 a 13:30 horas, ofreciendo a los participantes una alternativa activa y divertida para disfrutar del verano en Zamora.