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Piragüismo

Vuelven los cursos de verano del Amigos del Remo

La actividad, dirigidad a niños y niñas de 8 a 14 años, se desarrollará en las mañanas de verano de lunes a viernes

Cartel de la actividad veraniega organizada por Amigos del Remo Zamora

Cartel de la actividad veraniega organizada por Amigos del Remo Zamora / Cedida

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J. B.

El Club Amigos del Remo pone en marcha una nueva edición de sus cursos de verano de piragüismo, una iniciativa pensada para acercar a los más jóvenes al deporte del piragüismo y la navegación en un entorno seguro, saludable y en contacto con la naturaleza.

Los cursos están dirigidos a niños y niñas de entre 8 y 14 años que quieran iniciarse o mejorar sus conocimientos en piragüismo, aprendiendo las técnicas básicas de este deporte, el manejo de la embarcación y los valores asociados a la práctica deportiva como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto por el medio ambiente.

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Las sesiones se celebrarán de lunes a viernes, en horario de 11:30 a 13:30 horas, ofreciendo a los participantes una alternativa activa y divertida para disfrutar del verano en Zamora.

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