Toro prepara ya su Liga de Verano de Fútbol Sala

La ciudad de Toro ya calienta motores para una de las citas deportivas más esperadas del verano en el municipio cermeño: la Liga de Verano de Fútbol Sala. Una competición que cada año reúne a numerosos equipos y aficionados en el Pabellón Municipal Fernando Marbán donde se disfruta de partidos de alto nivel y una gran convivencia deportiva.

Cuotas de inscripción

La organización de la competición ha abierto el plazo de inscripción tanto para la competición de adultos como para la categoría infantil. En el caso de la Liga de Verano de Adultos, patrocinada por Gallego – Iglesias Correduría de Seguros, la cuota de inscripción será de 200 euros por equipo, a los que se añadirán 70 euros de fianza. Para la competición infantil, patrocinada por Taller J. A. Fortuoso Expert Service, la inscripción tendrá un coste de 100 euros por equipo y es para edades entre 11 y 16 años.

Premios

Por supuesto, una vez más, la Liga de Verano de Fútbol Sala en Toro llega con recompensa para los campeones. Los premios serán de 300 euros para el equipo ganador y 150 euros para el segundo, además de trofeos para los mejores clasificados.

Plazo para apuntarse y trámites

Los equipos interesados en tomar parte en la edición de 2026 podrán formalizar su inscripción en el Pabellón Municipal Fernando Marbán de Toro, donde tendrán que presentar la documentación necesaria. Un trámite para el que encontrarán ayuda a través de las redes sociales de la Liga de Verano de fútbol sala de Toro o en el teléfono 625 17 43 46, destinados a ofrecer información a aquellos que quieran participar. La fecha límite del plazo de inscripción es el próximo miércoles 25 de junio.

Inicio en julio

La Liga de Verano de Fútbol Sala de Toro 2026 está previsto que arranque con el mes de julio (bien el día 1 o el día 23) y ponga inicio a varias semanas de intensa actividad deportiva que finalizarán en las Ferias y Fiestas de San Agustín con las rondas finales de la competición. Un torneo en el que se anima tanto a los vecinos, asociaciones y grupos de aficionados de Toro como a la provincia a participar desde la organización.