La Toro Cup, que regresa este sábado, mantiene su apuesta por las jóvenes promesas del fútbol regional

El fútbol no para por vacaciones en Toro. Un año más, la Unión Deportiva Toresana organizará un año más la "Toro Cup", un torneo destinado a las jóvenes promesas del fútbol base que ya se ha consolidado como una de las grandes citas deportivas de la ciudad de Doña Elvira durante el periodo estival.

Dos escenarios, tres categorías y mucho fútbol

El campeonato se celebrará este mismo sábado, 13 de junio, en dos escenarios: el campo de fútbol V Centenario de Toro y el Pabellón Municipal Fernando Marbán. El primero acogerá la disputa de las categorías benjamín y alevín (fútbol 7); el segundo será la pista sobre la que cobrarán protagonismo los futbolistas prebenjamines. Toda una apuesta por el deporte de categorías inferiores que, desde su puesta en marcha en 2024 y bajo la organización de Unión Deportiva Toresana y Lidersport, no ha parado de crecer y ganar en popularidad.

Más que una actividad deportiva

Coincidiendo, nuevamente, con “La Noche Blanca del Patrimonio Toresano”, evento cultural de gran renombre en Toro, la organización convertirá la "Toro Cup" en una iniciativa perfecta que combinará deporte, turismo y promoción de la ciudad. Y es que, a mayores de tener como objetivo dar forma a una jornada de fútbol en la que predominen los valores deportivos, el torneo también servirá como aliciente a diversos conjuntos de la región a pernoctar en la localidad zamorana y disfrutar de las muchas cualidades y bonanzas de la ciudad de Doña Elvira.

Clubes participantes

Si bien la nómina de participantes todavía no se ha dado a conocer al completo, pues la Unión Deportiva Toresana va confirmando los mismos a través de las redes sociales en los últimos días, esta Toro Cup 2026 volverá a contar con un buen nivel futbolístico. Así lo indican los nombres de clubes cuyas canteras ya están confirmadas como Unión Arroyo, CD Parquesol o CD Victoria CF. Entidades que darán empaque a un campeonato que se desarrollará en todas sus categorías bajo el mismo sistema que en ediciones anteriores: una primera fase de liguilla y una segunda en la que los campeones de cada grupo disputen el título.