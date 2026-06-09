Sabadell, el antagonista del Villarreal

El Zamora CF tendrá que medirse en la segunda eliminatoria del play off de ascenso con un equipo que supone la antítesis del Villarreal, primer rival en el camino hacia Segunda División. El Sabadell, al contrario que el filial amarillo, es un conjunto caracterizado por una plantilla experimentada que será difícil que se venga abajo ante la presión como le pasó en el partido de vuelta al Villarreal.

El Sabadell, un histórico del fútbol español, es un club además con un gran respaldo popular, acostumbrado a jugar en la Nova Creu Alta ante el gran número de aficionados que le garantiza el ser el primer equipo de una población con 225.000 habitantes.

Ha sido líder durante cinco jornadas a lo largo de la Liga en el Grupo II de Primera RFEF. El equipo catalán se afianzó en puestos de play off que ha ocupado desde la jornada 7, un dato que habla de su solidez competitiva y de su seriedad como conjunto. Ferrán Costa ha dirigido con una enorme eficacia un equipo arlequinado que no perdió su primer partido hasta la jornada 14. Hasta entonces, su marcha había sido irregular pero muy sólida, como lo demuestra lo díficil que estaba siendo para sus rivales marcarle gol: ocho empates en 13 jornadas y seis de ellos con la portería a cero contribuyeron a conformar una gran plantilla basada desde los primeros momentos en la solidez defensiva. Fue un comienzo esperanzador con esos ocho empates y seis victorias, una racha que tan sólo fue capaz de romper el Europa, que era ya su directo rival en la lucha por los puestos de play off, por 2-0. Pero el Sabadel mantuvo su buena racha y fue capaz de superar las dos derrotas seguidas contra Eldense (2-1) e Ibiza (2-0) que hicieron saltar las alarmas, aunque también superó este escollo el equipo catalán para alcanzar por primera vez el liderato en la jornada 30, un primer puesto que mantuvo durante tres jornadas.

Pero una imprecisa recta final de la Liga -solo una victoria en cuatro jornadas- hizo que ese liderato que le daría el ascenso directo, y que se lo dio al Éldense tras una jornada final de infarto, se le escapase a los arlequinados que tuvieron que afrontar el play off desde el segundo puesto, un segundo puesto que le permitirá de todas formas, mantener la ventaja en caso de empate frente al Zamora que ya hizo uso de este privilegio ante el Villarreal.

El conjunto catalán afrontó la primera eliminatoria del play off frente a un temible Castilla que se dedicó durante gran parte de la liga a aportar jugadores al Real Madrid, sobre todo desde el traspaso de Álvaro Arbeloa del filial al primer equipo merengue. Pese a ello, el Castilla lograba clasificarse en la quinta plaza para la fase de ascenso, y saldó el primer partido con un rotundo 2-0 con goles en los minutos 71 y 79 que parecían dejar la eliminatoria decidida para los de la capital española.

Pero la remontada era posible y lo fue con un estadio Creu Alta lleno a rebosar con 11.000 personas, como seguramente ocurrirá para recibir a Zamora el próximo viernes 19 (21.00 horas). Un jugador que dejó un poso inolvidable en la afición del Zamora, Joel Priego, fue el encargado de iniciar el milagro con un gol en el minuto 31, y solo dos minutos más tardes le secundó David Astals para poner el 2-0 que clasificaba al Sabadell en caso de finalizar así la prórroga, pero de nuevo Joel se encargó de poner el punto y final al partido sin necesidad de ir al tiempo añadido con el 3-0 que fue ya definitivo.

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El equipo catalán, que cuenta con una plantilla en la que son muchos los jugadores con capacidad goleadora, ya ha comenzado a preparar el partido contra el Zamora en el Ruta de la Plata, el próximo sábado a las 21.00 horas. Otro exrojiblanco, Agustín Coscia, el máximo goleador arlequinado vio la doble amarilla contra el Castilla por lo que no podrá jugar contra la que fue su afición en 2021. Pero no debe ser un gran problema para un equipo que cuenta con otras grandes figuras en su plantilla que pueden suplir con garantías al delantero argentino. n