Fútbol
El Ruta de la Plata se prepara para otra entrada histórica: Más de 2.000 asientos ocupados
El club cerró el lunes con 1.890 entradas vendidas y la tienda registraba de nuevo una larga cola ya a primera hora de la mañana
El Zamora CF está a dos partidos de la Liga Hypermotion y, tras la victoria firmada en el Ruta de la Plata ante el Villarreal CF "B", la ilusión está por las nubes. Un sentimiento rojiblanco creciente en la ciudad que se ha dejado notar en las primeras horas de la venta de entradas.
La venta de entradas arranca sin freno
Los socios podían retirar sus localidades para el primer duelo frente al CE Sabadell CF desde ayer lunes y la respuesta ha sido inmediata. Nadie quiere esperar al jueves, a las 14.00 horas, cuando acabe el plazo que tienen los abonados para obtener sus entradas y eso se refleja en los números de venta en las primeras horas. El lunes, sin ir más lejos, el club informó haber vendido ya 1.890 localidades de cara al tercer partido del play-off.
La cifra, sin embargo, puede ser ya ampliamente superada. Antes de la apertura de la tienda del Zamora CF hoy martes, la afición ya hacía cola para poder contar con un asiento en el último partido de la temporada en el Ruta de la Plata. Un escenario que albergó en el encuentro del pasado domingo un aforo de 7.123 espectadores y que, ahora mismo, es probable que ya cuente con más de 2.000 butacas ocupadas para el sábado.
El reto del conjunto de Óscar Cano es mayúsculo, pero también lo era remontar un 2-0 en contra y lo consiguió gracias al impulso de la afición con una sobresaliente entrada en el Ruta de la Plata y un ambiente como pocas veces se había visto en el campo. Condiciones que no solo podrían repetirse, sino superarse, si la afición sigue respondiendo en taquilla al mismo ritmo que hasta ahora.
Los números invitan a pensar que el Ruta de la Plata podría, incluso, quedarse pequeño. Y, como ocurrió el pasado domingo, un campo lleno puede significar el primer gol de una eliminatoria en la que cada detalle contará.
- Querido Manuel: El patrimonio de los amigos
- Los horarios del doble duelo del Zamora CF ante el Sabadell ya están fijados
- La afición estalla contra la Federación por el horario del Sabadell - Zamora CF: campos vacíos y apuesta por las televisiones
- El Zamora CF pasa por encima del Villarreal B y estará en la final por el ascenso a Segunda División
- El Zamora CF pone la venta las entradas para la final ante el Sabadell: precios y horarios
- Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza
- Sacyl busca fontaneros y electricistas en Zamora
- Lavanderas y pajaritas de las nieves: una introducción a la ornitología popular