El Ruta de la Plata se prepara para otra entrada histórica: Más de 2.000 asientos ocupados

El Zamora CF está a dos partidos de la Liga Hypermotion y, tras la victoria firmada en el Ruta de la Plata ante el Villarreal CF "B", la ilusión está por las nubes. Un sentimiento rojiblanco creciente en la ciudad que se ha dejado notar en las primeras horas de la venta de entradas.

La venta de entradas arranca sin freno

Los socios podían retirar sus localidades para el primer duelo frente al CE Sabadell CF desde ayer lunes y la respuesta ha sido inmediata. Nadie quiere esperar al jueves, a las 14.00 horas, cuando acabe el plazo que tienen los abonados para obtener sus entradas y eso se refleja en los números de venta en las primeras horas. El lunes, sin ir más lejos, el club informó haber vendido ya 1.890 localidades de cara al tercer partido del play-off.

La cifra, sin embargo, puede ser ya ampliamente superada. Antes de la apertura de la tienda del Zamora CF hoy martes, la afición ya hacía cola para poder contar con un asiento en el último partido de la temporada en el Ruta de la Plata. Un escenario que albergó en el encuentro del pasado domingo un aforo de 7.123 espectadores y que, ahora mismo, es probable que ya cuente con más de 2.000 butacas ocupadas para el sábado.

GALERÍAS | Los aficionados del Zamora CF hace cola para adquirir sus entradas ante el Sabadell / Víctor Garrido / Víctor Garrido

El reto del conjunto de Óscar Cano es mayúsculo, pero también lo era remontar un 2-0 en contra y lo consiguió gracias al impulso de la afición con una sobresaliente entrada en el Ruta de la Plata y un ambiente como pocas veces se había visto en el campo. Condiciones que no solo podrían repetirse, sino superarse, si la afición sigue respondiendo en taquilla al mismo ritmo que hasta ahora.

Los números invitan a pensar que el Ruta de la Plata podría, incluso, quedarse pequeño. Y, como ocurrió el pasado domingo, un campo lleno puede significar el primer gol de una eliminatoria en la que cada detalle contará.