El Ruta de la Plata se llenará contra el Sabadell: agotadas las localidades para los no socios... de momento

Todo parece indicar que el Ruta de la Plata se llenará por completo el próximo sábado (21.00 horas) para el partido del play off de ascenso que el Zamora jugará contra el Sabadell. Si el domingo anterior, ante el Villarreal, el aforo del Estadio Municipal se quedó a menos de mil plazas de completar el lleno, las casi 6.000 entradas que se han vendido ya entre la tarde del lunes y el martes, hacen pensar que el lleno será total esta vez.

El estadio Ruta de la Plata tan sólo se ha llenado por completo en dos ocasiones, en Copa del Rey, contra el Barcelona, y con la Selección Española sub 21.

Estas urgencias por asistir a un partido que puede ser histórico también se han extendido a la afición del Sabadell que pese a la distancia que separa ambas ciudades, ayer mismo había prácticamente agotado las 400 entradas que el Zamora le ha reservado para sus seguidores.

El Club tiene abierto el plazo para que sus socios puedan retirar las entradas de las localidades que ocupan durante la temporada.

Tribuna, Fondo Norte, Fondo Sur y Preferencia están completos y el jueves, a partir de las 14.00 horas, se liberarán los asientos de los socios que no hayan comprado su entrada. De Tribuna quedan menos de 100 entradas.

Los precios para socios son los siguientes: Tribuna: 15€. Preferencia: 10€. Fondos: 5€. Entrada infantil (0 a 14 años): 5€. Los precios para el público general serán: Tribuna: 30€. Preferencia: 20€. Fondos: 15€. Entrada infantil (0 a 14 años): 8€

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A partir del jueves por la tarde se liberarán los asientos de aquellos socios que no hayan retirado su entrada, pasando a estar disponibles para la venta al público general. En caso de que un socio no haya retirado su entrada dentro del plazo establecido, podrá adquirir una entrada al precio de socio en su misma zona, salvo que ésta esté completa. En ese caso, podrá comprarla en otra zona con localidades disponibles.